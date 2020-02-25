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Від пацанки до панянки 4 другий тиждень: хто покинув проект

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.02.2020 - 13:23
Від пацанки до панянки 4 другий тиждень: хто покинув проект
Учасниці шоу Від пацанки до панянки 4 (фото: Новий канал)

На другому тижні проекту викладачі Школи леді попрощалися з Анастасією #Париж Філіпською

24-річна харків'янка Настя прийшла на реаліті Нового каналу Від пацанки до панянки 4, аби стати жіночнішою та навчитися витримки й самоконтролю. За словами дівчини, вона не вміє стримувати емоцій та обожнює скандали. Через це постійно потерпають її підлеглі. Останні шість років Анастасія Філіпська працює за кордоном – вона шеф-кухар у ресторані елітного гірськолижного курорту у Франції. Саме тому інші «пацанки» прозвали її «Париж».

За два тижні у Школі леді Анастасія Філіпська показала себе спокійною та, як могла, уникала конфліктів.

– Я старалася не завалити жодного із завдань, – каже «пацанка». – Докладала більше зусиль, ніж зазвичай. Вперше ходила на підборах. Хоча, маючи 85 кілограмів, робити це зовсім непросто. І проявила себе, вважаю, нормально. Дівчата були значно гірші.

Від пацанки до панянки 4 другий тиждень: хто покинув проект

Від пацанки до панянки 4 другий тиждень: хто покинув проект

Анастасія Філіпська

Та цих результатів для викладачів Школи леді було недостатньо – більше того, вони засумнівалися у щирості намірів Анастасії.

– Ми не впевнені у реальності мотивації, – пояснила заступник директора Школи леді – мистецтвознавець та телеведуча Катерина Виноградова. – Точніше кажучи, ми сумніваємося, що Анастасія прийшла на проект, аби змінити своє життя.

Настя #Париж Філіпська стала першою, хто у статусі учениці Школи леді залишив проект. У зоні ризику опинилася також Вікторія #Боксерша Альохіна, яку цього тижня назвали найгіршою ученицею та вручили чорне перо.

Нагадаємо, одним із нововведень четвертого сезону стало те, що щотижня викладачі визначатимуть найкращу та найгіршу «пацанок» і вручатимуть їм відповідно біле та чорне перо.

Нові випуски реаліті «Від пацанки до панянки» – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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