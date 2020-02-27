Від пацанки до панянки 4: участница шокировала признанием о неоднократных изнасилованиях

Сабина Шейко (фото: Новый канал)

Участница реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» Сабина Шейко ошеломила признанием: ее мама знала, но ничего не сделала

За свои 20 лет участница Від пацанки до панянки Сабина Шейко многого натерпелась – выросла в нищете и с отчимом-тираном, который систематически избивал ее маму. В своей визитке Сабина рассказала, что именно отчим привел ее на бои без правил, и зарабатывал на этом. Но и это не все, что пришлось пережить юной «пацанке». Во время одного из испытаний Сабина призналась также в неоднократном физическом насилии.

– Меня не раз насиловали, и поэтому мне приходилось делать аборты, – со слезами на глазах рассказала участница четвертого сезона «Від пацанки до панянки». – Моя мама знала обо всем, но не приняла никаких мер. Только ответила: «Бог им судья».

Такого бездействия родному человеку Сабина простить не может – во всех своих бедах она обвиняет родителей.

– Я не могу простить свою семью, – говорит героиня реалити Нового канала. – Они «убили» мое детство, разрушили психику и сломали меня. Не могу простить отца за то, что нас бросил. А маму – что допустила мои изнасилования.

Сможет ли Сабина пережить прошлое и изменить свою жизнь? Смотрите в реалити «Від пацанки до панянки» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.