Агресор і стрипуха: що відомо про учасниць шоу Від пацанки до панянки 4

Учасниці Від пацанки до панянки 4 (фото: Новий канал)

Після першого епізоду «Від пацанки до панянки» на Новому каналі на проекті залишилося 10 учасниць

Четвертий сезон проекту Від пацанки до панянки б'є всі рекорди. У першій програмі проект покинули відразу п'ять дівчат. Вони так і не стали ученицями Школи леді. Іншим учасницям чекає довгий шлях до змін.

Юля Чигринець

Місто – Полтава

Вік – 19 років

Прізвисько – #Бандитка

Юля – дуже агресивна. Вона провокує людей на бійки. У своїй ворожості звинувачує матір. Відразу після народження та відмовилася від Юлі, а коли дівчинка рік прожила у прийомних батьків, передумала і забрала дитину назад. У рідній сім'ї замість любові «пацанка» отримала знущання батьків і братів. На проекті хоче побороти агресію і навчитися довіряти людям.

Віка Альохіна

Місто – Краматорськ

Вік – 18 років

Прізвисько – #Боксьорша

Від цієї «пацанки» також відмовилася мама, коли малій виповнився місяць. Її вдочерили, але з прийомними батьками не вдалося побудувати теплі стосунки. Дівчина почувається самотньою. Випиває і гуляє на повну котушку. Не бачить сенсу в житті і боїться не дожити до 20 років. Мріє віднайти і змінити себе.

Женя Мазур

Місто – Вінниця

Вік – 19 років

Прізвисько – #Батюшка

Женін тато помер від передозування наркотиками, а мама змушена була вирушити на заробітки до Польщі. Дівчину виховували бабуся й дідусь. Коли ж вони померли, її життя пішло під укіс. Женя почала приймати наркотики. На заборонені речовини заробляє крадіжками. Хоче побороти залежність заради щасливого майбутнього.

Катя Устинова

Місто – Київ

Вік – 18 років

Прізвисько – #Канарейка

«Поки горілка ллється, серце б'ється», – любить говорити Катя. Адже її головна розвага в житті – алкоголь. Вона може випити п’ять літрів пива за день! «Пацанка» пережила розлучення батьків, а потім і взагалі виявилося, що вона – прийомна дитина. Щойно тато зізнався в цьому, стосунки з близькими зіпсувалися. Дівчина почала тікати з дому й випивати. Мріє змінити себе, щоб показати батькам, що вона гідна любові.

Аліна Шевченко

Місто – Вишгород

Вік – 21 рік

Прізвисько – #Двезвезды

Аліна – нероба. Нічим не займається і зовсім не бачить сенсу в своїх буднях, що минають марно. Вона привертає до себе увагу безглуздими витівками, може щось по приколу вкрасти. В апатії до життя звинувачує сім'ю. Прийшла на проект, щоб змінити себе і не повторювати помилок батьків.

Анастасія Філіпська

Місто – Харків

Вік – 24 роки

Прізвисько – #Париж

З боку здається, що в Насті не життя, а казка. Вона працює сушефом на відомому французькому гірськолижному курорті, знає п'ять мов і може послати на них. Але якщо придивитися, стає зрозуміло, що не все так просто. Вона привертає увагу до себе пранкои і тролінгом, досить деспотична в роботі і вважає себе вищою за інших. На проекті хоче навчитися контролювати себе і стати більш жіночною.

Сабіна Шейко

Місто – Лозова

Вік – 20 років

З дитинства Сабіна бачила навколо себе лише агресію. Її вітчим бив матір, а коли дівчині виповнилося 13 років, він здав її на бої без правил. Через це «пацанка» стала агресивною і самотньою. Кілька разів вона намагалася накласти на себе руки. Вважає, що Школа леді – останній шанс налагодити життя.

Марія Пересьолкіна

Місто – Львів

Вік – 22 роки

Прізвисько – #Стрипуха

Ця розбещена «пацанка» працює стриптизеркою. Хоча від клієнтів у неї немає відбою, почувається самотньою. Маша – сама по собі. Її батьки розлучилися, коли та була дитиною. Тато забрав доньку до себе, але не виховував. Дівчинка по черзі жила у всіх родичів. Мама вдруге вийшла заміж. Новий чоловік бив жінку. Від побоїв у неї виросла пухлина, жінка померла. Маша прийшла на проект, щоб змінити життєві пріоритети і зрозуміти, хто вона є насправді.

Віка Кошутіна

Місто – Одеса

Вік – 19 років

Прізвисько – #Синяк

Надмірно розкута «пацанка» свої ночі проводить на вечірках, а дні перед веб-камерою, надаючи віртуальні секс-послуги. Дівчина любить випивати і вживає заборонені речовини. З дитинства її ненавидів батько, б'ючи до втрати свідомості. Він доводив доньку до нервових зривів і панічних атак. Дівчина прийшла на проект, щоб розібратися зі своєю розпусною поведінкою.

Влада Роговенко

Місто – Дніпро

Вік – 24 роки

Від пацанки до панянки 4: учасниці курили траву і танцювали на столі

Влада по слово до кишені не лізе. Вона зухвала, любить привертати до себе увагу різними безглуздими способами. Після участі у проекті «Супермодель по-українськи» Влада могла побудувати успішну кар'єру, але проміняла моделінг на гульки. На проекті хоче кардинально змінити себе і своє життя.

Нові випуски проекту «Від пацанки до панянки» – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі