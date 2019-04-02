Вітряний настрій: Надя Дорофєєва зачарувала образом від українського бренду

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка приїхала до Одеси в рамках всеукраїнського туру гурту "Время и стекло"

Надя Дорофєєва однаково гарна в кежуальних образах і вбранні в молодіжному стилі і вечірніх, а також відвертих та звабливих луках, що дозволяють показати її стрункі форми у всій красі. Так, Надя вирішила продемонструвати в Instagram трендовий look, в якому вона гуляла по Одесі.

Артистка вирішила тренч мигдалевого відтінку від українського бренду Tago, модні укорочені джинси з необробленим краєм і масивні кросівки Balenciaga.

Схоже, в Південній Пальмірі стояла вітряна погода і Надя разом з колегами з творчої команди зафіксувала момент, коли пориви вітру були настільки сильними, що навколо буквально все злетіло вгору.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Надя показала своє зухвале сценічне вбрання з модною поясною сумкою від власного бренду лейблу MOZGI Entertainment. На Наді – оригінальний чорний комбінезон з блискавками, під яким видніється короткий топ.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Саме в такому вигляді вона вийшла на одеську сцену з концертом у рамках всеукраїнського туру групи "Время и стекло".

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала романтичний образ в довгій сукні з рюшами.

Раніше Надя Дорофєєва продемонструвала трендовий look в джинсах з високою посадкою, оригінальному топі і туфлях з леопардовим принтом.

До речі, Надя Дорофєєва підкорила появою в міні і зухвалою шкірянці – такий образ вона вибрала заради зйомок у рекламі відомого косметичного бренду, обличчям якого є.