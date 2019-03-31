Дівчина-квітка: Надя Дорофєєва зачарувала весняним образом в красивій сукні

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка зізналася, що дуже любить весну

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019, підкорила шанувальників своїм ніжним весняним образом. Ефектним кадром артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Виконавиця приміряла довге вільне плаття в квітковий принт і зі спідницею-кльош, а до нього одягнула білі кросівки.

"Як же я люблю весну і все, що їй сприяє - квіти, ідеальна погода і звичайно можливість носити сукні", - повідомила Дорофєєва в підписі до публікації.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальникам дуже сподобався наряд знаменитості, багато порівняли її з квіточкою і залишили багато позитивних коментарів.

"Ідеальна"

"Все в тренді, і все крутооо"

"найкраща"

"Тобі дуже йдуть сукні. А особливо з sododo"

"найкрасивіша"

"Все розцвітає і дівчата в першу чергу"

"Дівчина-квітка"

"Яке платьеее! хоч і ношу джинси в основному, але я б не вилазила"

"Красоткааа"

"А як же я люблю коли ти в такому настрої"

"Тобі йдуть такі наряди,обожнюю і люблю"

Нагадаємо, Надя Дорофєєва похвалилася ультрамодним look-ом.

Також чуттєва Надя Дорофєєва "блиснула" спокусливим декольте.