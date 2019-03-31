ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дівчина-квітка: Надя Дорофєєва зачарувала весняним образом в красивій сукні

Lite » Мода 31.03.2019 - 17:25
Дівчина-квітка: Надя Дорофєєва зачарувала весняним образом в красивій сукні
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка зізналася, що дуже любить весну

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019, підкорила шанувальників своїм ніжним весняним образом. Ефектним кадром артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Виконавиця приміряла довге вільне плаття в квітковий принт і зі спідницею-кльош, а до нього одягнула білі кросівки.

"Як же я люблю весну і все, що їй сприяє - квіти, ідеальна погода і звичайно можливість носити сукні", - повідомила Дорофєєва в підписі до публікації.

Дівчина-квітка: Надя Дорофєєва зачарувала весняним образом в красивій сукні

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальникам дуже сподобався наряд знаменитості, багато порівняли її з квіточкою і залишили багато позитивних коментарів.

  • "Ідеальна"
  • "Все в тренді, і все крутооо"
  • "найкраща"
  • "Тобі дуже йдуть сукні. А особливо з sododo"
  • "найкрасивіша"
  • "Все розцвітає і дівчата в першу чергу"
  • "Дівчина-квітка"
  • "Яке платьеее! хоч і ношу джинси в основному, але я б не вилазила"
  • "Красоткааа"
  • "А як же я люблю коли ти в такому настрої"
  • "Тобі йдуть такі наряди,обожнюю і люблю"

Нагадаємо, Надя Дорофєєва похвалилася ультрамодним look-ом.

Також чуттєва Надя Дорофєєва "блиснула" спокусливим декольте.

З чоловічого плеча: чуттєва Тіна Кароль здивувала незвичайним вбранням "Найкрасивіша дівчинка": Надя Дорофєєва умилила фанатів ніжним образом
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України певецНадя Дорофеєваобраз
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся