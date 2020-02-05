Весняний настрій: Джамала в топі і велосипедках блиснула пружним пресом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка анонсувала вихід нової пісні та кліпу

Співачка Джамала нещодавно вперше їздила на відпочинок втрьох - з чоловіком та маленьким синочком Еміром-Рахманом. До цього з ними завжди їздили няні або їх батьки, які допомагали з дитиною - і зірка зізналася, що без них було досить складно, адже дитина у неї дуже активна і вимагає багато уваги і сил. Незважаючи на це, вони з чоловіком залишилися задоволені канікулами в Єгипті і радували фанатів барвистими знімками. А на п'ятницю, 7 лютого, у артистки заплановано вихід нової пісні та кліпу, та ще й у колаборації!

Джамала анонсувала цю подію, виклавши атмосферні фото. На них виконавиця відображена в яскравому спортивному образі - короткому чорному топі і велосипедках. Вона доповнила аутфит довгим білим плащем і кедами, що не заважає помилуватися на її просто-таки сталевий прес і підтягнуту фігуру.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

На знімках зірка біжить по дорозі, а її розпущене волосся ефектно майорить на вітрі.

"Настрій — весна! Чи просто щаслива, що в п‘ятницю порадую вас новою піснею та відео. Як думаєте, з ким буде фіт?" - поділилася з шанувальниками співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписники Джамали виявили обізнаність і відразу ж відзначили в коментарях, що дует буде з репершею alyona alyona. Не забули вони і залишити улюбленій артистці теплі відгуки.

Олена Олена жалі. чекаю сильно

Олена Олена. чула на концерті, ждууу

«Жалі» з Оленою Альоною. закохалася в цю пісню на концерті, чекаю виходу

Люблю динамічний стиль фото

The best photo. .....

Жалі. З Альоною Оленою. чекаю з жовтня

Ви зробили мій день Джа

З Альоною Альоною. Чекаємо

Й гадки не маю, проте впевнена, що буде круто

Як птах

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала похвалилася унікальним гардеробом з трьох сезонів шоу Голос країни.