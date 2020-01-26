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Ікона стилю: Джамала похвалилася унікальним гардеробом з трьох сезонів шоу Голос країни

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.01.2020 - 20:21
Ікона стилю: Джамала похвалилася унікальним гардеробом з трьох сезонів шоу Голос країни
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка продемонструвала свій одяг, в якому вона була на шоу Голос країни

Популярна українська співачка Джамала, яка нещодавно зізналася, як її стомлює власний син, продемонструвала луки, в яких вона була на шоу Голос країни. Артистка опублікувала фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Джамала підкреслила, що Голос країни - унікальний проект, який дозволяв їй змінюватися, змінювати, а також вчити і вчитися.

"Експерименти, імпровізації, спонтанні дуети з учасниками, тренерами, зміни образів (де, як не на такому шоу грати з одягом?)" – написала співачка.

Вона також підкреслила, що часом було складно емоційно відчувати розчарування учасників після відмови, їх образи, і хвилювання перед виступами.

"Як наставник двох сезонів Голос країни та одного Голос діти скажу, що це дуже серйозне випробування для всіх сторін", - зазначила Джамала.

Вона привітала новий тренерський склад шоу, і побажала їм гарного сезону і мужності.

Користувачі мережі також прокоментували її фотографії.

  • Чарівна як завжди!!!
  • Красуня;
  • Образи топчик особливо жовтий костюм і з косичками;
  • Ікона стилю!!!Залишайся собою Джамала!

Ікона стилю: Джамала похвалилася унікальним гардеробом з трьох сезонів шоу Голос країни

Ікона стилю: Джамала похвалилася унікальним гардеробом з трьох сезонів шоу Голос країни

Ікона стилю: Джамала похвалилася унікальним гардеробом з трьох сезонів шоу Голос країни

Скріншоти з instagram

Нагадаємо, що Джамала розговорилася про труднощі сімейного відпочинку. Співачка озвучила плюси зимової подорожі в Єгипет.

Відпочинок в трьох: Джамала розсекретила свої почуття в Єгипті Активний і допитливий: Джамала показала оригінальний фотосет з синочком-непосидою
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