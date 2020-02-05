ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Весеннее настроение: Джамала в топе и велосипедках сверкнула упругим прессом

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.02.2020 - 11:58
Весеннее настроение: Джамала в топе и велосипедках сверкнула упругим прессом
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица анонсировала выход новой песни и клипа

Певица Джамала недавно впервые съездила на отдых втроем - с мужем и маленьким сыночком Эмиром-Рахманом. До этого с ними всегда ездили няни или их родители, которые помогали с ребенком - и звезда призналась, что без них было довольно сложно, ведь ребенок у нее очень активный и требует много внимания и сил. Несмотря на это, они с мужем остались довольны каникулами в Египте и радовали фанатов красочными снимками. А на пятницу, 7 февраля, у артистки запланированы выход новой песни и клипа, да еще и в коллаборации!

Джамала анонсировала это событие, выложив атмосферные фото. На них исполнительница запечатлена в ярком спортивном образе - коротком черном топе и велосипедках. Она дополнила аутфит длинным коричневым плащом и кедами, что не мешает полюбоваться на ее просто-таки стальной пресс и подтянутую фигуру.

Весеннее настроение: Джамала в топе и велосипедках сверкнула упругим прессом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

На снимках звезда бежит по дороге, а ее распущенные волосы эффектно развеваются на ветру.

"Настрій — весна! Чи просто щаслива, що в п‘ятницю порадую вас новою піснею та відео. Як думаєте, з ким буде фіт?" - поделилась с поклонниками певица.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики Джамалы проявили осведомленность и тут же отметили в комментариях, что дуэт будет с рэпершей alyona alyona. Не забыли они и оставить любимой артистке теплые отзывы.

  • Алена Алена жалі. жду сильно
  • Алена Алена. слышала на концерте, ждууу
  • «Жалі» с Алёной Алёной. влюбилась в эту песню ещё на концерте, жду выхода
  • Люблю динамічний стиль фото
  • The best photo. .....
  • Жалі. С Аленой Аленой. жду с октября
  • Вы сделали мой день Джа
  • З Альоною Альоною. Чекаємо
  • Й гадки не маю, проте впевнена, що буде круто
  • Как птица

Весеннее настроение: Джамала в топе и велосипедках сверкнула упругим прессом

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала похвасталась уникальным гардеробом из трех сезонов шоу Голос країни.

Икона стиля: Джамала похвасталась уникальным гардеробом из трех сезонов шоу Голос країни Раньше была скептиком: Джамала разоткровенничалась о трудностях семейного отдыха
Новости Украины Джамалаобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь