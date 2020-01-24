Парочка сонних батьків: Джамала зізналася, як син стомлює її

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Сімейство змінило готель, щоб хоч якось урізноманітнити відпочинок з малюком

Співачка Джамала, яка вперше в житті вирушила на відпочинок разом з маленьким сином Емір-Рахманом, вибрала для зимової відпустки комфортний напрямок – єгипетський Шарм-ель-Шейх. І не дивлячись на те, частину батьківських обов'язків на себе бере чоловік артистки Бекир Сулейманов, зіркова мама зізнається, що її маленький непосида вимагає до себе підвищену увагу, що забирає багато сил. До речі, в одному з постів Джамала зачепила тему подорожей на далекі відстані з дітьми і поділилася своїм досвідом таких поїздок.

Щоб підтвердити свої слова співачка опублікувала чарівний курортний фтосет з чоловіком і сином, який супроводила невеликим коментарем про те, що вона з чоловіком відчувають себе сонними, а ось їх синочок навпаки навіть дуже бадьорий і веселий.

Фото: Джамала з сім'єю на відпочинку в Єгипті (instagram.com/jamalajaaa)

"Чекаєте від нас красивих фото? Правильно, чекайте. А поки ось вам парочка сонних батьків та один бадьоренький людина-пружина", - написала Джа під милими знімками.

Крім того, у своїх сториз Instagram вона поділилася простим варіантом, як урізноманітнити сімейний відпочинок, коли не можеш дозволити собі багато розваг через нагляд за малюком.

Фото: Джамала з сином Емір-Рахманом і чоловіком Бекіром Сулеймановим (instagram.com/jamalajaaa)

"Один з варіантів урізноманітнити свою відпустку — змінити готель", - запропонувала Джамала.

Пара дійсно переїхала в інший готель з великим дитячим розважальним центром. Можливо тепер, поки аніматори займуть Еміра-Рахмана іграми, батьки зможуть нарешті виспатися і позасмагати.

Підписники побажали сімейству приємного відпочинку і запропонували не сзловживати з постінгом у соцмережах, а насолоджуватися теплим морем і сонечком:

Приємного відпочинку))) Насолоджуйтесь кожною миттю, проведеною разом

Дуже чекаємо!

Завжди чекаємо. Відпочивайте, насолоджуйтеся, відсіпайтеся. А ми почекаємо

Через фото транслюється сильна позитивна енергія

Гармонійна сім'я

Нагадаємо, що Джамала раніше вже натякала на втому, у своєму акаунті вона висловилася про сімейну поїздку на екзотичний курорт. Виявилося, що співачці складно одночасно розслабитися і встежити за синочком-непосидою.