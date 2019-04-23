Веселі подружки: Анна Сєдокова з донькою "запалили" під пісню Монатіка

Співачка поділилася забавним відео з машини
Анна Сєдокова не так вже часто ділиться в мережі фото своїх дітей - співачка частіше публікує різноманітні відверті кадри, за що не раз піддавалася критиці. До того ж, фотографії молодшої доньки Моніки їй заборонено викладати згідно рішення суду. Найчастіше артистка показувала підписникам, як росте її син Гектор, однак на цей раз поділилася забавним відео зі старшою дочкою від Валентина Белькевича - Аліною.
Мама і 14-річна донька їдуть в машині і дуріють під нову пісню Дмитра Монатіка LoveItРитм - підспівують і пританцьовують. При цьому Анна - у джинсовій куртці і сонцезахисних окулярах, а Аліна у чорній вітровці.
"Моя найкраща подруга", - зворушливо прокоментувала публікацію Сєдокова.
Відео: Анна Седокова з донькою Аліною (instagram.com/annasedokova)
Фолловери артистки відзначили, що дівчинка помітно подорослішала і вони дійсно виглядають, як дві веселі подружки, а також захоплювалися красою Аліни.
Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова блиснула пишними грудьми на "гарячому" фото.
Ми також писали, що Анна Сєдокова шокувала змінами у зовнішності - співачка відростила вуса і одягла чоловічий одяг. Втім, це виявилося лише першоквітневим жартом.