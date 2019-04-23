Веселі подружки: Анна Сєдокова з донькою "запалили" під пісню Монатіка

Анна Сєдокова не так вже часто ділиться в мережі фото своїх дітей - співачка частіше публікує різноманітні відверті кадри, за що не раз піддавалася критиці. До того ж, фотографії молодшої доньки Моніки їй заборонено викладати згідно рішення суду. Найчастіше артистка показувала підписникам, як росте її син Гектор, однак на цей раз поділилася забавним відео зі старшою дочкою від Валентина Белькевича - Аліною.

Мама і 14-річна донька їдуть в машині і дуріють під нову пісню Дмитра Монатіка LoveItРитм - підспівують і пританцьовують. При цьому Анна - у джинсовій куртці і сонцезахисних окулярах, а Аліна у чорній вітровці.

"Моя найкраща подруга", - зворушливо прокоментувала публікацію Сєдокова.

Відео: Анна Седокова з донькою Аліною (instagram.com/annasedokova)

Фолловери артистки відзначили, що дівчинка помітно подорослішала і вони дійсно виглядають, як дві веселі подружки, а також захоплювалися красою Аліни.

"Які ви гарні і позитивні дівчинки, удачі вам у житті"

"Дочка красуня"

"Подружки"

"Гарні"

"Як ти на Маму схожа"

"Круто, запалюєте!"

"Прикольно, коли народила собі найкращу подружку"

"Під Монатіка тачка сама розганяється навіть без бензину!!!"

"Такі класні"

"Старша доча схожа на тата"

"Дівчата ви предестны"

"Аліна все більше стає схожа на вас"

"Як класно мати таку маму"

"Дівчинка дорослішає і ще кращим з кожним днем ставати"

"Так здорово,така красива молода матуся і доросла донечка)"

"Як класно коли дочка вже доросла і подружка, а мама така молода, активна і обидві на позитиві! Так тримати, дівчата!"

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова блиснула пишними грудьми на "гарячому" фото.

Ми також писали, що Анна Сєдокова шокувала змінами у зовнішності - співачка відростила вуса і одягла чоловічий одяг. Втім, це виявилося лише першоквітневим жартом.