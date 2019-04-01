Не впізнати: Анна Сєдокова шокувала змінами у зовнішності

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Ймовірно, таким чином артистка відсвяткувала День сміху

Популярна співачка Анна Сєдокова, яка нещодавно похвалилася підрослим синочком Гектором, вразила своїх шанувальників новими фото в Instagram. Артистка опублікувала серію знімків, на яких змінилася до невпізнання.

Замість звичних довгих рудих кучерів на голові у знаменитості красується коротка чоловіча стрижка, та ще й темного кольору. Але навіть це не саме вражаюче - ще у Анни на обличчі можна побачити значні вуса. Звичайно ж, як видно на наступних кадрах, вони накладні.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певно, таким чином співачка вирішила відзначити міжнародний День сміху, а тому приміряла незвичайну перуку. Сєдокова відображена за столом у білій сорочці. Дівчина корчить смішні пики, а на деяких фото тримає в руках ножиці.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Зміни на краще. В житті. Особливо в особистому, а якщо змін немає, потрібно стати зміною", - глибокодумно прокоментувала публікацію співачка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фолловери вітають Ганну з першим квітня і відзначають, що коротка стрижка їй дуже пасує.

"І тебе з першим квітня! хто-небудь повірив, що сексі Седакова проміняє свою руду шевелюру на пацанячью притчу?";

"З 1 квітня)) Фотографії вогонь. Така класна. Улюблена";

"Ахаха)) Ніколи в житті б не впізнала )))). Все таки ваші довге волосся шикарні, і дуже прикрашають вас! Зі святом! Дякую, за гарний настрій! ))";

"Кончіта Вюрст тихо плаче в сторонці!)))";

"Коротка стрижка відмінно показує які у тебе гарні риси обличчя";

"Я думаю це 1 квітневий жарт";

"Навіть у перуці прекрасне";

"Нєє...дуже красивий мужик";

"Яка ж ти сексуальна з такою зачіскою";

"Який цікавий імідж Аня, Ви тут як Вікторія Бекхем, в її кращі роки. Один в один";

"А між іншим вам дуже йде, строгий бездоганний вигляд. у політику можна";

"Тут на фото так виражені ваші очі і губи. Аня, ви по особливому красиві";

"Класно виглядаєш", - діляться своїми враженнями від нового іміджу артистки користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Ганна Сєдокова збентежила близького чоловіка одкровеннями.

До речі, Анна Сєдокова викликала захоплення нарядом з леопардовим принтом.