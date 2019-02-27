Зваблива Анна Сєдокова в панчохах оголила груди на камеру

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка постала перед шанувальниками у пікантному вбранні

Відома співачка Анна Сєдокова без сорому, із задоволенням ділиться в мережі відвертими фото, які незмінно викликають палкі суперечки серед користувачів. Втім, це зірку нітрохи не бентежить, тому вона продовжує балувати шанувальників пікантними кадрами. Один з них артистка опублікувала в Instagram.

Заменитость позує в піджаку, з-під якого видно чорні панчохи з мереживним краєм. Складно не помітити і пишні оголені груди Анни. Вона доповнила спокусливе вбрання кумедними "заячими вушками" на обручі. Макіяж з акцентом на губи червоною помадою і томний погляд на камеру надають знімку особливу чуттєву атмосферність.

Підписники співачки розділилися в думці. Одні вважали, що Ганна переборщила з кількістю відвертих фотосесій, а інші традиційно захопилися її фігурою і вмінням бути чарівною і привабливою, незважаючи на статус багатодітної мами.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Анюта шикарна!", "Гаряча штучка", "Аня! Просто ходячий секс", "Неймовірна!", "Аня, ти як кава гаряча, і як аромат кави звабна!", "Можна дивитися нескінченно", "Аня, ви завжди сексуально виглядаєте, і навіть в одязі", "Аня молодець без комплексів", "Можна скромніше", - писали коментатори.

Крім того, раніше Ганна Седокова показала фото у червоному. Вона постала перед шанувальниками з новою зачіскою і кольором волосся, одягнувши червоний мініатюрний топ, плащ, колготи та босоніжки з відкритим носком в тон.

До слова, Анна Сєдокова порадувала фанів знімком в оригінальному білизна, зірвавши компліменти.

Відео: РБК-Україна