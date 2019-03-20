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На вершині щастя: Хайді Клум з коханим поділилася романтичними світлинами з Гонконгу

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2019 - 15:28
На вершині щастя: Хайді Клум з коханим поділилася романтичними світлинами з Гонконгу
Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Супермодель і музикант вирушила до Китаю

Відносини 45-річної супермоделі Хайді Клум і 29-річного учасника групи Tokio Hotel розвиваються стрімко. Так, Том Каулітц і Хайді почали зустрічатися в лютому минулого року, а в грудні Хайді отримала офіційну пропозицію руки і серця. Нещодавно ж шанувальники запідозрили знамениту красуню в п'ятій вагітності. Так, на відео, що німецька зірка виклала на своїй сторінці в Instagram, чітко видно животик. Фолловери засипали Хайді питаннями та коментарями, але вона поки що ніяк не відреагувала на чутки. Зате продовжує радувати підписників романтичними світлинами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Heidi Klum (@heidiklum)

Відео: instagram.com/heidiklum

Так, сьогодні, 20 березня, знаменита красуня поділилася фото, де вони з коханим позують на оглядовому майданчику острова Гонконгу, де відкривається розкішний вид на висотки. Виглядають вони як завжди щасливими і закоханими. Підпису вона була коротка, залишить під знімком лише сердечка і абревіатуру HK.

Хайді Клум і Том Каулітц

Хайді Клум і Том Каулітц

Хайді Клум і Том Каулітц

Зате її фанатам у красномовстві не відмовиш, вони гаряче вітали пару в Китаї і засипали коментарями. "Зітхання! Гонконг – я хотів би бути там знову зі своєю коханою. Ви зробили знімок на вершині Піку Вікторія?! Бажаю гарно провести час", "Хочу бути там) Миии", "Чудова пара"... Багато хто не втрималися, щоб не дати пару тревел-порад: "Чудово! Не забудьте відвідати Макао, поки ви тут!" "Приїжджайте в Сінгапур, це дуже футуристична країна. Я впевнений, що вам тут сподобається!".

До речі, Хайді Клум не відноситься до тих знаменитостей, хто любить оберігати особисте життя від сторонніх. Навпаки: вона обожнює сама підкидати тем для обговорення її відносин. На її сторінці у раз з'являються зворушливі знімки і відео з коханим, на яких вони не приховують почуттів та емоцій.

Хайді Клум з коханим

На вершині щастя: Хайді Клум з коханим поділилася романтичними світлинами з Гонконгу

Щасливі Хайді Клум і Том Каулітц

Нагадаємо, зірка "Гри престолів" позувала для модного глянцю в розкішних нарядах.

Раніше ми писали, що Лілія Ребрик приміряла образ героїні "Гри престолів".

А також повідомляли, що Пенелопа Крус блищала на обкладинках іспанського Vogue Chanel і Versace.

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