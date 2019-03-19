Досконалість: Пенелопа Крус блищить на обкладинках іспанського Vogue в Chanel і Versace

Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Знаменита актриса прикрасила квітневий випуск

44-річна іспанська актриса Пенелопа Крус за свою кар'єру прикрасила безліч обкладинок глянцевих видань, і кожне таке співробітництво стає знаковим. На цей раз вона з'явилася відразу двох обкладинках іспанського Vogue, виспутив до того ж і запрошеним редактором відомого глянсового журналу.

На своїй офіційній сторінці в Instagram Vogue Spain представив обидві, додавши до них розгорнутий опис.

Перша – це результат роботи з двома геніями модної індустрії: фотографом Пітером Ліндбергом і легендарним дизайнером, який пішов з життя в минулому місяці – Карлом Лагерфельдом. Німецький модельєр мріяв, щоб Пітер створити зйомку з Пенелопою Крус у його вбраннях. На обкладинці Пенелопа позує в червоному твідовому піджаку від Chanel з колекції осінь-зима 1983/1984.

Пенелопа Крус на обкладинці іспанського Vogue, квітень 2019

В інтерв'ю актриса розповіла про дружбу і роботу з геніальним дизайнером, їх спільний шлях, а також зізналася, що відчувала його близький відхід...

На другій обкладинці знаменита іспанка з'явилася в сексуальній чорній сукні Versace. Цей варіант став символом співпраці з культовим брендом і даниною поваги до нього.

"В минулому році Донателла працювала над образом мого персонажа для серіалу "Американська історія злочинів". Це змусило мене захоплюватися нею ще більше і ще більше любити її. У цьому Домі завжди були щедрими зі мною, і це стало прекрасною можливістю віддати йому належне", – зізналася Пенелопа.

Сама актриса також запостила обидві обкладинки у своєму аккаунті, підписавши: "Я сподіваюся, вам сподобається мій номер Vogue Spain, де я мала приємність бути запрошеним редактором. Спасибі за щедрість і довіру! Спасибі всім, хто зробив цей номер можливим... Сподіваюся, вам сподобається".

До речі, Пенелопа зізналася, що спочатку не хотіла приймати запрошення через брак часу. Але потім вирішила відповісти на довіру, надану їй виданням, і поділитися речами, які надихають її і зіграли важливу роль у житті. "Ми говорили не тільки про моду, це щирий номер...", – поділилася Пенелопа.

Пенелопа Крус для іспанського Vogue, квітень 2019

Нагадаємо, раніше 38-річна Жизель Бюндхен з'явилася на обкладинці німецького VOGUE.

А до цього американскачя супермодель Джіджі Хадід прикрасила обкладинку арабського Vogue.