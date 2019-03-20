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Зірка "Гри престолів" позувала для модного глянцю в розкішних нарядах

Lite » Мода 20.03.2019 - 14:55
Зірка "Гри престолів" позувала для модного глянцю в розкішних нарядах
Фото: Емілія Кларк (instagram.com/emilia_clarke)

"Мати драконів" також розповіла про прощання з популярним серіалом

Поки шанувальники мегапопулярного серіалу "Гра престолів" завмерли напередодні виходу восьмого і останнього сезону саги, одна з його головних героїнь, актриса Емілія Кларк стала зіркою австралійської версії модного глянсового журналу Elle.

32-річна артистка, яка зіграла "мати драконів" Дейенеріс Таргаріен, взяла участь у яскравій фотосесії, в рамках якої приміряла розкішні брендові вбрання.

Зірка &quot;Гри престолів&quot; позувала для модного глянцю в розкішних нарядах

Фото: (elle.com.au)

Так, на одному з фото Емілія з'явилася в чорній мереживній сукні з прозорими вставками, а на обкладинці видання блищить в блискучому червоному вбранні з паєтками.

Зірка &quot;Гри престолів&quot; позувала для модного глянцю в розкішних нарядахФото: (elle.com.au)

В інтерв'ю виданню Кларк зізналася, що їй було дуже складно прийняти те, що багаторічні зйомки в серіалі, який зробив її справжньою зіркою, підійшли до кінця.

"Попрощатися з "Грою престолів" непросто. Зйомки були досвідом, що змінив моє життя. Ти ніби покидаєш будинок, щоб почати самостійне життя. Радієш новим пригодам попереду, але серце розривається від того, що багато доводиться залишити позаду. Мені було 24 роки, коли я почала зніматися в серіалі. Робота над ним зайняла більшу частину мого дорослого життя",— поділилася актриса.

Зірка &quot;Гри престолів&quot; позувала для модного глянцю в розкішних нарядах
Фото: (elle.com.au)

На пам'ять про серіал Емілія навіть зробила татуювання у вигляді трьох драконів і заявила, що "мати ніколи не покине їх". Крім того, вона зазначила, що вони нагадують їй її сім'ю - маму, тата і брата.

"Це важливо для мене, так як я втратила батька два роки тому. Дуже важко. Татуювання означає, що я хочу, щоб моя сім'я була зі мною весь час", - відверто поділилася знаменитість.

Зірка &quot;Гри престолів&quot; позувала для модного глянцю в розкішних нарядахЗірка &quot;Гри престолів&quot; позувала для модного глянцю в розкішних нарядах

Фото: (elle.com.au)

Нагадаємо, 8 сезон "Гри престолів" вийде на екрани 14 квітня. Цей сезон буде складатися всього з шести серій.

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