Повернутися у форму: як змінювалися зірки під час і після вагітності (фото)

Харчування, спорт і інші секрети знаменитостей

Знаменитости – такие же люди, как мы с вами, и для них не чужды обычные проблемы. В том числе и набор лишнего веса во время беременности. При этом многие их них вернулись в стройную форму в рекордные сроки. Выясняем, как им это удалось.

Регина Тодоренко

Беременная Регина Тодоренко

Регина через пару несколько месяцев после родов

Регина Тодоренко призналась, что хоть беременность и стала одним из самых прекрасных периодов в ее жизни, но далась ей нелегко. Девушку мучил токсикоз, боли в пояснице и отеки, а еще она поправилась на несколько размеров – знаменитая ведущая набрала целых 18 кг.

Но сейчас, спустя несколько месяцев после родов, она практически вернулась в форму и поделилась с подписчиками подробной схемой восстановления, главные пункты которой она определила так: "Правильное питание, ГВ, йога и стресс".

Регина Тодоренко во время беременности и после

Если по время беременности она не могла отказать себе в мучных изделиях и налегала на пиццу, хлеб и круассаны, то после переключилась на овощи, крупы, зелень и нежирное мясо. Также Регина исключила из рациона сыры, сахар и соусы и добавила полезные масла: оливковое и кокосовое. Обязательный пункт: физическая активность. Еще пара секретов от знаменитой путешественницы: пить много воды – до 3,5 л, регулярно заниматься йогой, делать массаж и плавать.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян во время и после беременности

На данный момент Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают троих детей, а в начале мая пара ожидает появления на свет еще одного малыша, которого вынашивает суррогатная мать. К слову, таким же образом на свет появился и ее третий ребенок – дочь Чикаго. А вот первых двух – дочь Норт и сына Сейнта – Ким родила сама, потому не понаслышке знакома со всеми трудностями материнства.

Так, во время первой беременности она набрала много лишнего веса и потом с огромным трудом сбрасывала его. Форму ей не удалось сохранить и второй раз: Ким прибавила целых 27 кг. Но тем не менее, уже спустя полгода она вернулась к своему оптимальному весу и привычным сексуальным изгибам.

Ким Кардашьян во время и после беременности

Помогли ей в этом регулярные занятия с личным тренером, грамотно составленный рацион и мотивация. После Ким с удовольствием делилась небольшими секретами. К примеру, она призналась, что одно время отказалась от углеводов. Но это не привело ни к каким результатам. Зато когда она стала употреблять их с жирами и белками в правильных соотношениях, вес стал уходить. Кроме того, важная часть рациона – свежие овощи и много зелени, которые способствуют правильной работе пищеварения.

Джамала

Джамала во время и после беременности

Певица Джамала, которая в прошлом году впервые стала мамой, родив сына Эмира-Рахмана, сразу четко обозначила свою позицию: она не любит насилия над организмом и приходить в форму будет постепенно и максимально естественно. И это не заняло у нее много времени. Уже спустя несколько месяцев она могла позволить себе надеть вещи, купленные до беременности.

А сегодня фигура звезды окончательно пришла в норму. По словам певицы, она не прибегала к особым диетам и процедурам, а главные ее секреты красоты: полноценный отдых, свежий воздух и море. Не забывает певица и о физической активности. К слову, как-то она призналась: для занятий спортом ей нужна мотивация. И аргументы "чтобы быть красивой и в форме" не действуют – она себе и так нравится. А вот вкусная еда – отличная награда за труд.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер сразу после родов и через некоторое время, когда вернулась в форму

Дочь Кайли Дженнер – Сторми – появилась на свет в феврале прошлого года. Но, по словам 21-летней звезды, которая, к слову, недавно была названа самой молодой миллиардершей мира, вернуть прежнюю форму ей удалось только недавно. На днях она устроила в своем Instagram прямой эфир, где отвечала на вопросы о беременности, родах и раскрывала секреты похудения. Она рассказала, что она от природы худая и привыкла никогда ни в чем себе не отказывать, включая пасту, пиццу и молочные продукты. Так было и во время беременности.

К слову, в этот период ее особенно тянуло на сладкое: мороженое, вафли и пончики стали привычной частью рациона Кайли. Но после родов она поняла, что так дальше продолжаться не может, и чтобы вернуться в прежнюю форму, ей придется исключить из рациона все вредности. И это сработало. Есть и еще одно правило. Возможно, также неоригинально, но действенно – регулярные, хотя бы небольшие, физические нагрузки.

Кендис Свейнпол

Кейндис Свейноп во время и после беременности

С трудом верится, что одна из самых ярких и узнаваемых "ангелов" Victoria’s Secret мама двоих сыновей: в 2016-м году она родила сына Анакана, а в 2018-м Ариэля. Кажется, на точеной фигуре и тонкой талии знаменитой красотки беременности не сказались никак. Так, уже через пару месяцев после рождения первого ребенка она вернулась к работе. Так же было и во второй раз.

Правда, однажды ей все же пришлось отвечать на нападки хейтеров, указавших девушке на лишние килограммы. Тогда, вскоре после рождения Ариэля, в сеть попали снимки Кендис с отдыха, где она еще не успела вернуться в форму. Но они ничуть не расстроили длинноногую красотку. Напротив, она запостила фото у себя на странице и сказала, что не видит в них ничего плохого и что ей, как и любой нормальной женщине, на восстановление нужно время. И оказалась права.

Сейчас она выглядит не хуже (а может, и лучше), чем до беременности и открыто рассказывает о секретах питания и ухода. Так, утро она начинает с полезного смузи на основе бананов, ягод и орехового молока. И хотя ее конституция позволяет ей есть все подряд, она старается не налегать фастфуд, а отдает предпочтение овощам, фруктам и зелени. И, разумеется, она не представляет своей жизни без йоги, пилатеса и походов в тренажерный зал.

Напомним, недавно супермодель Наталья Водянова отметила 37-летие. В связи с чем мы писали о ее секретах красоты и стройности.

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