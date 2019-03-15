Повернутися у форму: як змінювалися зірки під час і після вагітності (фото)

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Харчування, спорт і інші секрети знаменитостей

Знаменитості – такі ж люди, як ми з вами, і для них не чужі звичайні проблеми. В тому числі і набір зайвої ваги під час вагітності. При цьому багато хто з них повернулися в струнку форму в рекордні терміни. З'ясовуємо, як їм це вдалося.

Регіна Тодоренко

Вагітна Регіна Тодоренко

Регіна через пару кілька місяців після пологів

Регіна Тодоренко зізналася, що хоч вагітність і стала одним з найпрекрасніших періодів у її житті, але далася їй нелегко. Дівчину мучив токсикоз, болі в попереку і набряки, а ще вона поправилася на кілька розмірів – знаменита ведуча набрала цілих 18 кг.

Але зараз, через кілька місяців після пологів, вона практично повернулася у форму і поділилася з фанами докладною схемою відновлення, головні пункти якої вона визначила так: "Правильне харчування, ГВ, йога і стрес".

Регіна Тодоренко під час вагітності і після

Якщо за час вагітності вона не могла відмовити собі в борошняних виробах і налягала на піцу, хліб і круасани, то після переключилася на овочі, крупи, зелень і нежирне м'ясо. Також Регіна виключила з раціону сири, цукор і соуси і додала корисні олії: оливкова, кокосова. Обов'язковий пункт: фізична активність. Ще пара секретів від знаменитої мандрівниці: пити багато води – до 3,5 л, регулярно займатися йогою, робити масаж і плавати.

Кім Кардашян

Кім Кардашян під час і після вагітності

На даний момент Кім Кардашян і Каньє Уест виховують трьох дітей, а на початку травня пара чекає появи на світ ще одного малюка, якого виношує сурогатна мати. До речі, таким же чином на світ з'явилася і її третя дитина – дочка Чикаго. А ось перших двох – дочку Норт і сина Сейнта – Кім народила сама, тому не з чуток знайома з усіма труднощами материнства.

Так, під час першої вагітності вона набрала багато зайвої ваги і потім з величезним трудом скидала його. Форму їй не вдалося зберегти і вдруге: Кім додала цілих 27 кг. Але тим не менш, вже через півроку вона повернулася до своєї оптимальної ваги і звичним сексуальним вигинів.

Кім Кардашян під час і після вагітності

Допомогли їй у цьому регулярні заняття з особистим тренером, грамотно складений раціон і мотивація. Після Кім з задоволенням ділилась невеликими секретами. Приміром, вона зізналася, що у свій час відмовилася від вуглеводів. Але це не призвело ні до яких результатів. Зате коли вона стала вживати з жирами і білками в правильних співвідношеннях, кілограми стали спадати. Крім того, важлива частина раціону – свіжі овочі та багато зелені, які сприяють правильній роботі травлення.

Джамала

Джамала під час і після вагітності

Співачка Джамала, яка в минулому році вперше стала мамою, народивши сина Еміра-Рахмана, відразу чітко визначила свою позицію: вона не любить насильства над організмом і приходити у форму поступово і максимально природно. І це не зайняло у неї багато часу. Вже через кілька місяців вона могла дозволити собі надіти речі, куплені до вагітності.

А сьогодні фігура зірки остаточно прийшла в норму. За словами співачки, вона не вдавалася до особливих дієт і процедур, а головні її секрети краси: повноцінний відпочинок, свіже повітря і море. Не забуває співачка і про фізичної активності. До речі, якось вона зізналася: для занять спортом їй потрібна мотивація. І аргументи "щоб бути красивою і у формі" не діють – вона собі і так подобається. А ось смачна їжа – чудова нагорода за працю.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер відразу після пологів і через деякий час, коли повернулася у форму

Дочка Кайлі Дженнер – Стормі – з'явилася на світ у лютому минулого року. Але, за словами 21-річної зірки, яка, до речі, нещодавно була названа найбільш молодий мільярдеркою світу, повернути колишню форму їй вдалося тільки нещодавно. Днями вона влаштувала в своєму Instagram прямий ефір, де відповідала на запитання про вагітність, пологи та розкривала секрети схуднення. Вона розповіла, що вона від природи худа і звикла ніколи ні в чому собі не відмовляти, включаючи пасту, піцу і молочні продукти. Так було і під час вагітності.

До речі, в цей період її особливо тягнуло на солодке: морозиво, вафлі і пончики стали звичною частиною раціону Кайлі. Але після пологів вона зрозуміла, що так далі тривати не може, і щоб повернутися в колишню форму, їй доведеться виключити з раціону всі шкідливості. І це спрацювало. Є і ще одне правило. Можливо, також неоригінально, але дієво – регулярні, хоча б невеликі, фізичні навантаження.

Кендіс Свейнпол

Кейндіс Свейноп під час і після вагітності

Насилу віриться, що одна з найяскравіших і впізнаваних "ангелів" Victoria's Secret мама двох синів: у 2016-му році вона народила сина Анакана, а в 2018-му Аріеля. Здається, на витонченій фігурі і тонкої талії знаменитої красуні вагітності ніяк не позначилися. Так, вже через пару місяців після народження першої дитини вона повернулася до роботи. Так само було і вдруге.

Правда, одного разу їй все ж довелося відповідати на нападки хейтерів, що вказали дівчині на зайві кілограми. Тоді, незабаром після народження Аріеля, в мережу потрапили знімки Кендіс з відпочинку, де вона ще не встигла повернутися в форму. Але вони нітрохи не збентежили довгоногу красуню. Навпаки, вона запостила фото у себе на сторінці і сказала, що не бачить в них нічого поганого і що їй, як і будь-якій нормальній жінці, на відновлення потрібен час. І виявилася права.

Зараз вона виглядає не гірше (а може, і краще), ніж до вагітності і відкрито розповідає про секрети харчування і догляду. Так, ранок вона починає з корисного смузі на основі бананів, ягід і горіхового молока. І хоча її конституція дозволяє їй їсти все підряд, вона намагається не налягати фастфуд, а віддає перевагу овочам, фруктам і зелені. І, зрозуміло, вона не уявляє свого життя без йоги, пілатесу і походів в тренажерний зал.

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