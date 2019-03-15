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Повернутися у форму: як змінювалися зірки під час і після вагітності (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.03.2019 - 18:33
Повернутися у форму: як змінювалися зірки під час і після вагітності (фото)
Колаж LITE
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Харчування, спорт і інші секрети знаменитостей

Знаменитості – такі ж люди, як ми з вами, і для них не чужі звичайні проблеми. В тому числі і набір зайвої ваги під час вагітності. При цьому багато хто з них повернулися в струнку форму в рекордні терміни. З'ясовуємо, як їм це вдалося.

Регіна Тодоренко

Вагітна Регіна Тодоренко

Вагітна Регіна Тодоренко

Регіна через пару кілька місяців після пологів

Регіна через пару кілька місяців після пологів

Регіна Тодоренко зізналася, що хоч вагітність і стала одним з найпрекрасніших періодів у її житті, але далася їй нелегко. Дівчину мучив токсикоз, болі в попереку і набряки, а ще вона поправилася на кілька розмірів – знаменита ведуча набрала цілих 18 кг.

Але зараз, через кілька місяців після пологів, вона практично повернулася у форму і поділилася з фанами докладною схемою відновлення, головні пункти якої вона визначила так: "Правильне харчування, ГВ, йога і стрес".

Регіна Тодоренко

Тодоренко

Регіна Тодоренко під час вагітності і після

Якщо за час вагітності вона не могла відмовити собі в борошняних виробах і налягала на піцу, хліб і круасани, то після переключилася на овочі, крупи, зелень і нежирне м'ясо. Також Регіна виключила з раціону сири, цукор і соуси і додала корисні олії: оливкова, кокосова. Обов'язковий пункт: фізична активність. Ще пара секретів від знаменитої мандрівниці: пити багато води – до 3,5 л, регулярно займатися йогою, робити масаж і плавати.

Кім Кардашян

Повернутися у форму: як змінювалися зірки під час і після вагітності (фото)

Кім Кардашьян

Кім Кардашян під час і після вагітності

На даний момент Кім Кардашян і Каньє Уест виховують трьох дітей, а на початку травня пара чекає появи на світ ще одного малюка, якого виношує сурогатна мати. До речі, таким же чином на світ з'явилася і її третя дитина – дочка Чикаго. А ось перших двох – дочку Норт і сина Сейнта – Кім народила сама, тому не з чуток знайома з усіма труднощами материнства.

Так, під час першої вагітності вона набрала багато зайвої ваги і потім з величезним трудом скидала його. Форму їй не вдалося зберегти і вдруге: Кім додала цілих 27 кг. Але тим не менш, вже через півроку вона повернулася до своєї оптимальної ваги і звичним сексуальним вигинів.

Повернутися у форму: як змінювалися зірки під час і після вагітності (фото)

Повернутися у форму: як змінювалися зірки під час і після вагітності (фото)

Кім Кардашян під час і після вагітності

Допомогли їй у цьому регулярні заняття з особистим тренером, грамотно складений раціон і мотивація. Після Кім з задоволенням ділилась невеликими секретами. Приміром, вона зізналася, що у свій час відмовилася від вуглеводів. Але це не призвело ні до яких результатів. Зате коли вона стала вживати з жирами і білками в правильних співвідношеннях, кілограми стали спадати. Крім того, важлива частина раціону – свіжі овочі та багато зелені, які сприяють правильній роботі травлення.

Джамала

Вагітна Джамала

Джамала після вагітності

Джамала під час і після вагітності

Співачка Джамала, яка в минулому році вперше стала мамою, народивши сина Еміра-Рахмана, відразу чітко визначила свою позицію: вона не любить насильства над організмом і приходити у форму поступово і максимально природно. І це не зайняло у неї багато часу. Вже через кілька місяців вона могла дозволити собі надіти речі, куплені до вагітності.

А сьогодні фігура зірки остаточно прийшла в норму. За словами співачки, вона не вдавалася до особливих дієт і процедур, а головні її секрети краси: повноцінний відпочинок, свіже повітря і море. Не забуває співачка і про фізичної активності. До речі, якось вона зізналася: для занять спортом їй потрібна мотивація. І аргументи "щоб бути красивою і у формі" не діють – вона собі і так подобається. А ось смачна їжа – чудова нагорода за працю.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Повернутися у форму: як змінювалися зірки під час і після вагітності (фото)

Кайлі Дженнер відразу після пологів і через деякий час, коли повернулася у форму

Дочка Кайлі Дженнер – Стормі – з'явилася на світ у лютому минулого року. Але, за словами 21-річної зірки, яка, до речі, нещодавно була названа найбільш молодий мільярдеркою світу, повернути колишню форму їй вдалося тільки нещодавно. Днями вона влаштувала в своєму Instagram прямий ефір, де відповідала на запитання про вагітність, пологи та розкривала секрети схуднення. Вона розповіла, що вона від природи худа і звикла ніколи ні в чому собі не відмовляти, включаючи пасту, піцу і молочні продукти. Так було і під час вагітності.

Повернутися у форму: як змінювалися зірки під час і після вагітності (фото)

До речі, в цей період її особливо тягнуло на солодке: морозиво, вафлі і пончики стали звичною частиною раціону Кайлі. Але після пологів вона зрозуміла, що так далі тривати не може, і щоб повернутися в колишню форму, їй доведеться виключити з раціону всі шкідливості. І це спрацювало. Є і ще одне правило. Можливо, також неоригінально, але дієво – регулярні, хоча б невеликі, фізичні навантаження.

Кендіс Свейнпол

Кендіс Свейнпол

Кендіс Свейнпол

Кейндіс Свейноп під час і після вагітності

Насилу віриться, що одна з найяскравіших і впізнаваних "ангелів" Victoria's Secret мама двох синів: у 2016-му році вона народила сина Анакана, а в 2018-му Аріеля. Здається, на витонченій фігурі і тонкої талії знаменитої красуні вагітності ніяк не позначилися. Так, вже через пару місяців після народження першої дитини вона повернулася до роботи. Так само було і вдруге.

Правда, одного разу їй все ж довелося відповідати на нападки хейтерів, що вказали дівчині на зайві кілограми. Тоді, незабаром після народження Аріеля, в мережу потрапили знімки Кендіс з відпочинку, де вона ще не встигла повернутися в форму. Але вони нітрохи не збентежили довгоногу красуню. Навпаки, вона запостила фото у себе на сторінці і сказала, що не бачить в них нічого поганого і що їй, як і будь-якій нормальній жінці, на відновлення потрібен час. І виявилася права.

Повернутися у форму: як змінювалися зірки під час і після вагітності (фото)

Повернутися у форму: як змінювалися зірки під час і після вагітності (фото)

Зараз вона виглядає не гірше (а може, і краще), ніж до вагітності і відкрито розповідає про секрети харчування і догляду. Так, ранок вона починає з корисного смузі на основі бананів, ягід і горіхового молока. І хоча її конституція дозволяє їй їсти все підряд, вона намагається не налягати фастфуд, а віддає перевагу овочам, фруктам і зелені. І, зрозуміло, вона не уявляє свого життя без йоги, пілатесу і походів в тренажерний зал.

Нагадаємо, нещодавно супермодель Наталія Водянова зазначила 37-річчя. У зв'язку з чим ми писали про її секрети краси і стрункості.

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