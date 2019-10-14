Віра Брежнєва похвалилася стильним луком на атмосферних фото з Парижа

Останнім часом у пресі та мережі активно гуляють чутки про нібито зраду чоловіка Віри Брежнєвої Костянтина Меладзе з учасницею групи "ВІА Гра". Втім, співачка не звертає на них уваги, до того ж, нещодавно з'явилася на публіці разом з чоловіком, так що про розлучення мова явно не йде. Нещодавно артистка побувала в Парижі і поділилася в мережі атмосферними знімками.

Віра прогулялася по столиці Франції в стильному і ефектному образі - смугастому сірому пальті і чорних облягаючих штанях, доповнивши лук сонцезахисними окулярами і чорною сумочкою.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Час летить невблаганно швидко.. але добре, що є можливість подивитися фото і згадати, що всього 2 тижні тому я була в Парижі, після цього вже була ще в 7ми містах. це залежить від віку або від темпу життя?" - поділилася Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фолловери залишили багато теплих відгуків вражаючому образу артистки.

Яка гарна

Стильна красуня!

Вау красиво

Просто вогонь

@ververa прекрасні фото

Париж - це прям як-ніби Ваше - енергетично!

Це визначається характером людини. Ось у вас енергії хоч відбавляй. Так тримати

Ви супер

Як завжди, шикарна

Від способу життя

Від працьовитості людини

Чарівна

Знайомий спосіб життя

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, мокра Віра Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото у фонтані.

Раніше Віра Брежнєва засвітила білизну у повністю прозорій сукні. Співачка позувала на дивані, який розташований прямо на терасі заміського будинку.