Віра Брежнєва похвалилася стильним луком на атмосферних фото з Парижа

Артистка прогулялася по місту в елегантному образі
Останнім часом у пресі та мережі активно гуляють чутки про нібито зраду чоловіка Віри Брежнєвої Костянтина Меладзе з учасницею групи "ВІА Гра". Втім, співачка не звертає на них уваги, до того ж, нещодавно з'явилася на публіці разом з чоловіком, так що про розлучення мова явно не йде. Нещодавно артистка побувала в Парижі і поділилася в мережі атмосферними знімками.
Віра прогулялася по столиці Франції в стильному і ефектному образі - смугастому сірому пальті і чорних облягаючих штанях, доповнивши лук сонцезахисними окулярами і чорною сумочкою.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
"Час летить невблаганно швидко.. але добре, що є можливість подивитися фото і згадати, що всього 2 тижні тому я була в Парижі, після цього вже була ще в 7ми містах. це залежить від віку або від темпу життя?" - поділилася Брежнєва.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Фолловери залишили багато теплих відгуків вражаючому образу артистки.
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, мокра Віра Брежнєва схвилювала мережу пікантним фото у фонтані.
Раніше Віра Брежнєва засвітила білизну у повністю прозорій сукні. Співачка позувала на дивані, який розташований прямо на терасі заміського будинку.