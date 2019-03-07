Віра Бережнєва показала, як фарбується в "похідних" умовах

Співачка під час гастрольного туру не завжди веде гламурне життя

Жизнь Веры Брежневой поражает контрастами, еще совсем недавно певица хвасталась кадрами с парижской Недели моды, где прошлась по подиуму в рамках показа всемирно известного бренда Alessandra Rich, а сейчас удивляет фото и видео совсем не гламурных разъездов по городам, в рамках гастрольного тура.

Каждый день знаменитость меняет локацию выступлений, перемещаясь на поезде.

Фото: (instagram.com/ververa)

Недавно ей даже пришлось наносить макияж прямо в вагоне, а не в специально оборудованной гримерке, но певица не расстроилась, а отнеслась с юмором к ситауции. Об этом она рассказала своим поклонникам в Instagram stories.

Фото: (instagram.com/ververa)

На фото звезда разложила свою дорогую косметику от мировых брендов на приставном столике и сделала забавную подпись.

"Гримерка сегодня была поездатая", - в шутку написала певица.

Стоит отметить, что гастроли Брежневой недавно оказались под угрозой и певица даже отменила несколько концертов, оставив людей стоять перед закрытым концертным залом с букетами цветов, а сама в это время отправилась в Париж. Своим поклонникам экс-ВИАгра так и не призналась что же произошло, а ее менеджеры попросили вернуть купленные билеты в кратчайшие сроки.

Ранее Вера Брежнева очаровала своих фанатов весенним образом, представ в образе голливудской дивы. Певица изменила цвет волос, добавив "клубничных оттенков".

Кроме того, еще один образ популярной блондинки удивил поклонников и вошел в нашу подборку эпатажных шуб украинских знаменитостей.