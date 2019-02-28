Сама ніжність: Віра Брежнєва зачарувала фанатів весняним образом

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Екс-Віагра постала в образі голлівудської діви

Популярна блондинка, українська актриса і співачка Віра Брежнєва почала активну підготовку до весни, про що розповіла своїм шанувальникам в соцмережах. Зірка опублікувала у своєму мікро-блозі фото, на якому з'явилася з новим кольором волосся. Віра не стала кардинально змінювати відтінок, тільки додала своєму блонду насиченості і яскравості, зробивши його максимально наближеним до трендового навесні 2019 року "полуничного блонду". Для фото стилісти оформили локони співачки в голлівудську хвилю і доповнили образ макіяжем в теплих тонах. Крім того, тему актуальних рожевих відтінків знаменитість продовжила в наряді, вибравши для знімка шубку з рожевого хутра.

Фото: Весняна Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Останній довгоочікуваний день зими, але утеплюватися поки ще треба.

Ви вже почали відчувати весну?" - запитала підписників під фото співачка.

На що шанувальники жваво відреагували, вони розповіли не тільки про свої настрої і ще не зовсім весняну погоду за вікном, але і засипали Віру компліментами її новому образу.

"Богиня!"

"У нас ще снігу до коліна"

Колір волосся просто супер"

"У нас вже щосили цвітуть проліски!"

"Та весна вже відчувається ) Віра, яка ви красива"

"Красуня"

На Вас подивишся, Судариня, і відразу весна"

"Який смачний колір волосся"

"А у нас -30! Яка така весна? Ні, не чули"

"За вашими фотографіями весна вже відчувається на душі Вірочка, ви прекрасні"

"Віра звичайно відчуваємо прихід весни, чекаємо не дочекаємося. Віра виглядаєш дивовижна чудово"

"Вірочка! Ви шикарна жінка..."

"Хороший makeup , весна прямо йде, головне щоб в серці і в настрої були весна і літо. Всім добра!"

"Класна фотка!"

"Дорога Віра, не втомлюємося радіти Вашій красі, життєлюбності і відкритості))) Ви - неймовірна! Весни в душі і навколо Вас завжди!"

"Відчуття весни витає в повітрі, хоча у нас лежить ще сніжок. Вірочка, ви сама ніжність, прекрасна квітка, яка ось-ось розкриється"

Варто відзначити, що співачка нещодавно вже зверталася до рожевого кольору, пофарбувавши волосся тоніком, тоді колір вийшов набагато насиченішим і виразнішим, але проходила вона з ним не довго, змінивши його на більш елегантний відтінок.

Крім того, зовсім нещодавно співачка вразила шанувальників незвичайною динамічною імпровізацією, яку влаштувала зі своєю творчою командою. Під живе виконання музикантами хіта групи Nirvana Віра влаштувала справжні "дикі танці".

Ще одним епатажним сюрпризом для шанувальників став вихід Віри Брежнєвої в яскравому вбранні, в якому вона "блиснула" розкішним декольте, схвилював мережу.

Відео: Цікаві факти про Віру Брежнєву (РБК-Україна)