У велосипедках і картатому піджаку: стильна Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками

Співачка приміряла трендовий лук цієї весни
Настя Каменських регулярно захоплює своїх численних шанувальників стильними виходами - так, нещодавно співачка виступила на концерті в незвичайному напівпрозорому платті, прикрашеному ніби пір'ям і яке підкреслює її апетитні форми.
А на свіжому фото в своєму Instagram артистка продемонструвала ефектний трендовий лук для весни. Так, Каменських позувала в чорних велосипедках і подовженому піджаку у велику червоно-чорну клітку з поясом.
Настя доповнила образ туфлями на шпильці і сонцезахисними окулярами, а також зробила високий пишний хвіст.
"Як ваш день?" - поцікавилася зірка у підписників.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Ті не залишилися байдужими і почали засипати співачку компліментами, особливо захоплюючись її стрункими ніжками.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, мама Насті Каменських розповіла про дитинство дочки. За її словами, вона з раннього віку була трудяжкою і знала, чого хоче в житті.