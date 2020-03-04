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У велосипедках і картатому піджаку: стильна Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2020 - 12:27
У велосипедках і картатому піджаку: стильна Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка приміряла трендовий лук цієї весни

Настя Каменських регулярно захоплює своїх численних шанувальників стильними виходами - так, нещодавно співачка виступила на концерті в незвичайному напівпрозорому платті, прикрашеному ніби пір'ям і яке підкреслює її апетитні форми.

А на свіжому фото в своєму Instagram артистка продемонструвала ефектний трендовий лук для весни. Так, Каменських позувала в чорних велосипедках і подовженому піджаку у велику червоно-чорну клітку з поясом.

Настя доповнила образ туфлями на шпильці і сонцезахисними окулярами, а також зробила високий пишний хвіст.

"Як ваш день?" - поцікавилася зірка у підписників.

У велосипедках і картатому піджаку: стильна Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Ті не залишилися байдужими і почали засипати співачку компліментами, особливо захоплюючись її стрункими ніжками.

  • Зухвала Красуня
  • Які ножечки
  • Красуня!! Гармата
  • Прекрасна ,ноги нескінченні
  • Весна на вулиці, настрій гуляти, куди бігти. Нарешті тепло
  • Ось це ніжки
  • Настя, ти просто бомба, обажаю тебе
  • Розцвіла квіточка
  • паждый новий день готує щось незвичайне
  • Ніжки Класні
  • Шикарні ніжки

У велосипедках і картатому піджаку: стильна Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, мама Насті Каменських розповіла про дитинство дочки. За її словами, вона з раннього віку була трудяжкою і знала, чого хоче в житті.

Вона була трудяжка: мама Насті Каменських розповіла про дитинство доньки Гаряча штучка: Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною "пухнастою" сукнею
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