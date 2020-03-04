В велосипедках и клетчатом пиджаке: стильная Настя Каменских похвасталась стройными ножками

Певица примерила трендовый лук этой весны
Настя Каменских регулярно восхищает своих многочисленных поклонников стильными выходами - так, недавно певица выступила на концерте в необычном полупрозрачном платье, украшенном будто бы перьями и подчеркивающем ее аппетитные формы.
А на свежем фото в своем Instagram артистка продемонстрировала эффектный трендовый лук для весны. Так, Каменских позировала в черных велосипедках и удлиненном пиджак в крупную красно-черную клетку с поясом.
Настя дополнила образ туфлями на шпильке и солнцезащитными очками, а также сделала высокий пышный хвост.
"Как ваш день?" - поинтересовалась звезда у подписчиков.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Те не остались равнодушными и принялись засыпать певицу комплиментами, особенно восторгаясь ее стройными ножками.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, мама Насти Каменских рассказала о детстве дочери. По ее словам, она с раннего возраста была трудяжкой и знала, чего хочет в жизни.