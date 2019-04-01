Вічна муза: 45-річна Кейт Мосс оголилась для British Vogue

Легендарна супермодель, дизайнер, а з 2013-го року і редактор британського Vogue Кейт Мосс прикрасила нову обкладинку травневого випуску British Vogue. А точніше – відразу 3 обкладинки. Журнал з'явиться в продажу 5 квітня, але вже зараз на офіційній сторінці глянцю можна помилуватися новим випуском. Знімали легендарну модель знамениті фешн-фотографи: британець Джеймі Хоксворт, швед Мікаель Янссон і голландський дует Inez & Vinoodh.

На першій Кейт позує оголеною, примірявши лише косинку від британського бренду J. W. Anderson, прикрашену хитромудрої брошкою, дрібні сережки і велике кільце. Ніякого макіяжу і укладання. "Чистий стиль", – свідчить промовистий підпис. "Кейт оголилася. Вічно привабливий запрошений редактор #KateMoss на трьох обкладинках спеціального травневого номера #BritishVogue. Шукайте в газетних кіосках із п'ятницю, 5 квітня", – прокоментували представники видання.

На другий Кейт приміряла білий піджак з краваткою, прикрашений великою золотою брошкою, і капелюх з пір'ям від Gucci. На руках – безліч стильних прикрас від британської марки Macculloch & Wallis і від французького бренду Van Cleef & Arpels. Вона присвячена італійській актрисі, моделі і дизайнеру Аніті Палленберг і її стилю. До речі, як зазначено на сторінці British Vogue, піджак і зміїний браслет на зап'ясті Кейт – речі з особистого архіву Аніти. "Модель, яка залишається музою назавжди... Дивіться повну історію у новому випуску, де вона заглиблюється в архів 60-х і 70-х років Аніти Палленберг".

На третій Кейт з'явилася в джинсах, білій шубі, з зухвалою укладанням і яскравим макіяжем. Також в мережі вже з'явилося кілька кадрів з нової фотосесії. Кейт позує в брючному костюмі незвичайного крою і великими прикрасами.

До речі, за свою кар'єру Мосс встигла прикрасити безліч обкладинок глянцевих видань, тільки на Vogue різних країн вона побувала більше 38 разів.

Нагадаємо, раніше зірка "Гри престолів" знялася в атмосферній фотосесії та розповіла про майбутнє весілля.

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