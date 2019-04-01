Зірка "Гри престолів" знялася в атмосферній фотосесії та розповіла про майбутнє весілля

Фото: Софі Тернер (harpersbazaar.com)

Софі Тернер заінтригувала натяком на весілля з Джо Джонасом

За два тижні до виходу останнього, восьмого сезону культового серіалу "Гра престолів" одна з його головних героїнь, актриса Софі Тернер знялася в казково красивій фотосесії для британського глянцевого видання Harper's Bazaar. 23-річна артистка, яка зіграла роль Санси Старк, також дала інтерв'ю журналу, в якому розповіла про зйомки в телесазі і натякнула на весілля зі своїм нареченим Джо Джонасом.

Дівчина прикрасила обкладинку глянцю, на якій зображена в незвичайній сукні з напівпрозорою мереживною спідницею і обідком на голові, а на задньому плані встав на диби білий кінь.

Фото: Софі Тернер (harpersbazaar.com)

Також Софі приміряла розкішні "принцессині" сукні і навіть ангельські крила, а крім того, позувала зі схожою на вовка собакою - відсиланням до її вірного друга в серіалі, лютововка Леді.

Фото: Софі Тернер (harpersbazaar.com)

Тернер зізналася в інтерв'ю, що далеко не відразу змогла відчути всю ту біль, через яку довелося пройти її героїні в серіалі.

"Ніхто з персонажів "ІГри престолів" не веде тихе щасливе життя. Долі Санси не позаздриш: вона бачила, як був публічно страчений її батько, а крім того, були вбиті її мати і старший брат. Вона пережила зґвалтування і втратила свій будинок, але боролася і вижила. Спочатку я не могла передати всі емоції Санси, просто не відчувала цього. Однак тоді я почала думати про жертви домашнього насильства, і це підштовхнуло мене, допомогло вжитися в роль", - поділилася британська актриса.

Фото: Софі Тернер (harpersbazaar.com)

При цьому вона зазначила, що зовсім не є красунею, проте вчиться любити і приймати себе і свою зовнішність.

"Кожен може побачити мене реальну в "Грі престолів": у мене великий ніс, маленькі очі, подвійне підборіддя, і це нормально! Я вчуся любити свій ніс з горбинкою",– заявила Софі.

Фото: Софі Тернер (harpersbazaar.com)

Після закінчення серіалу вона планує посидіти вдома в Нью-Йорку і трохи відпочити, а також зайнятися своїми хобі - наприклад, малюванням і балетом.

Фото: Софі Тернер (harpersbazaar.com)

Звичайно ж, не обійшлося без питання про відносини Тернер з 29-річним Джо Джонасом, з яким вона зустрічається з 2016 року. Ще в 2017 році пара повідомила про заручини, але церемонії одруження поки що не було. Чіткої відповіді знаменитість не дала.

"Ми хочемо зробити цю церемонію дуже стриманою і інтимною. Чи буде весілля в цьому році? Можливо, буде", – заінтригувала артистка.

Фото: Софі Тернер і Джо Джонас (instagram.com/sophiet)

Нагадаємо, раніше зірка "Гри престолів" Емілія Кларк позувала для модного глянцю Elle в розкішних нарядах.

Ми також писали, що в мережі з'явився перший трейлер останнього, восьмого сезону серіалу "Гра престолів".

До речі, в мережу злили першу серію фінального сезону "Гри престолів", яка вийде на екрани 14 квітня.