"Надихає і окриляє": щаслива Кухар похвалилася значимим досягненням

Катерина Кухар розговорилася зі своїми шанувальниками
Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, яка нещодавно розповіла, чим вразила свого улюбленого, похвалилася шанувальникам американською візою особливої категорії. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
Кухар підкреслила, що чудово усвідомлювати, що кожен крок професійного розвитку наближає до нових можливостей і світових вершин.
На днях вона дізналася для себе важливу новину. Справа в тому, що США дали їй візу категорії "О-1" - віза для осіб з екстраординарними або видатними здібностями.
Вона зазначила, що їй дуже приємно і за останній рік вона стала частим і бажаним гостем цієї країни.
"Звичайно, мені, як і всім фанатам своєї справи, важливо, що мою неймовірно складну балетну працю цінують. І, тим більше, за межами моєї батьківщини. І безперечно таке визнання надихає і окрилює", - написала Кухар.
Користувачі мережі також привітали балерину з цим.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Кухар поділилася враженнями від весілля на Танцях з зірками 2019.