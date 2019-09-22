"Чоловік був в захваті": Катерина Кухар розповіла, чим вразила коханого

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина в США дозволила собі розслабитися

Українська прима-балерина Катерина Кухар завжди тримає себе в формі, адже цього вимагає її професія. Зазвичай вона не ділиться особистими секретами, але недавно все ж розповіла, як стати володаркою плоского животика і озвучила свої обов'язкові ранкові ритуали. Але і балеина іноді дозволяє собі розслабити і ... набрати зайві кіло. У цьому Катерина зізналася Каті Осадчій під час інтерв'ю для "Світського життя". Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі програми.

Суддя Танців з зірками зазначила, що після поїздки цього літа в США приїхала додому нетільки з яскравими враженнями, але і парочкою зайвих кіло. Правда, чоловік знаменитості Олександр Стоянов прийшов у захват від взовнішнього вигляду дружини.

"Я набрала, так добре набрала. Мій чоловік був у такому захваті. Він говорив: "Я дуже тебе прошу – залишся в такому стані", - згадала зі сміхом балерина.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Я влітку набрав п'ять кіло, а Катерина – 3,5", - розсекретив цифри Олександр."Я вже все скинула", - заявила Катерина.

Пара згадала про своє весілля в четвертому прямому ефірі проекту Танці з зірками 2019 на каналі 1+1. Вони расписалися в неділю, 15 вересня, і влаштували масштабныое святкування на очах у телеглядачів.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Насправді, п'ять років тому у нас був шлюб перед Господом Богом в церкві. Канал запропонував нам зробити такий подарунок", - розповіла балерина.

Відео: YouTube/ Світське життя

"Все для дружини. Вона каже: "Хочу багато весільних суконь", - зазначив Олександр.

Раніше Катерина Кухар поділилася враженнями від весілля в прямому ефірі і опублікувала зворушливі весільні кадри.