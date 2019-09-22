"Вдохновляет и окрыляет": счастливая Кухар похвасталась значимым достижением

Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая недавно рассказала, чем впечатлила своего любимого, похвасталась поклонникам американской визой особой категории. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Кухар подчеркнула, что здорово осознавать, что каждый шаг профессионального развития приближает к новым возможностям и мировым вершинам.

На днях она узнала для себя важную новость. Дело в том, что США дали ей визу категории "О-1" - виза для лиц с экстраординарными или выдающимися способностями.

Она отметила, что ей очень приятно и за последний год она стала частым и желанным гостем этой страны.

"Конечно, мне, как и всем фанатам своего дела, важно, что мой невероятно сложный балетный труд ценят. И, тем более, за пределами моей родины. И бесспорно такое признание вдохновляет и окрыляет", - написала Кухар.

Пользователи сети также поздравили балерину с этим.

Искренне поздравляю! Увлекаюсь Вами! Успехов во всем!!!

Наша любимая и нереальная Катерина!!! Вы наша гордость, я счастлива, что живу в одно время с вами и в одной стране. Желаю вам сил и вдохновения, чтобы покорять новые вершины;

Я очень рада за вас, Катерина! Танцуйте и с еще большим вдохновением! Ваша душа мне очень импонирует!

Катя, поздравляю вас, нет предела совершенству! Желаю вам сил и вдохновения для постоянного развития.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Кухар поделилась впечатлениями от свадьбы на Танцах со звездами 2019.