У ліжку і не тільки: Холостяк 9 показав особисті фото з коханою і здивував одкровеннями

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Микита розповіла, що в ньому дратує Дашу

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова люблять проводити насичене дозвілля – парочка не сумує не тільки в компанії друзів, але і залишившись наодинці. Хоч зараз закохані проводять час нарізно – дівчина вирушила на відпочинок до Італії, а її коханий посилено працює в Києві - вони не упускають можливість продемонструвати ніжне ставлення один до одного. Так, екс-холостяк опублковал в instagram серію знімків, на яких зображений разом з Дашею в домашній обстановці.

Пара їсть снеки та разом дивиться фільми, сидячи на затишному дивані, позує в ліжку і навіть у ванній.

Микита поділився одкровеннями про свої недоліки, які дратують його обраницю, а також розсекретив улюблений серіал.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

"Ви бачили, як починалися наші з Дашею відносини на проекті, і, здається, знаєте про нас все. Практично всі. У побуті всяке буває, і нещодавно Даша вирішила розповісти, що її в мені дратує. Вона права, коли я приходжу, розкидаю взуття і шкарпетки. Але це тільки тому, що мені не терпиться забігти додому і відразу обійняти її. Ще під ранок я перетягую ковдру. Тільки тому, що всю ніч ковдру було у Даші, вона робить це дуже вправно і непомітно. А те, що я їм за ноутом... Це буває так рідко. Зізнайся, адже зазвичай ми робимо це разом. Так наш улюблений серіал "Ейфорія" стає ще цікавіше. Мені подобається, що ми говоримо про недоліки один одного", - зізнався шоумен.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Шанувальники прийшли в захват від довірчих відносин, які панують між закоханими, та оцінили їх пару.

Ви дуже красива і щаслива пара

Які милі!

Красива тато!

Ви такі класні, дуже подобається за вами спостерігати

Круті ви

Які ві мілашні

Класні

Щасливі. Ви найкращі!

Скріншот коментарів

Раніше Микита Добринін і Дарина Квіткова оголилися на камеру і похвалилися своїми татуюваннями.