"Ваша пара неповторна": Могилевська зворушила мережу ніжним фото з Ямою

Колишні партнери з танців відвідали презентацію нового сезону проекту
Вже зовсім скоро - 25 серпня - на каналі "1+1" стартує новий сезон популярного танцювального прокта Танці з зірками. Не так давно стали відомі всі зіркові учасники шоу, які поборються за звання кращого танцюриста країни в парі з проффесіоналом. А днями відбулася презентація нового сезону, яку відвідали багато знаменитостей, у тому числі і Наталя Могилевська і Влад Яма.
У першому сезоні шоу більше 10 років тому вони танцювали в парі і швидко завоювали велику популярність і любов глядачів. Тоді співачка не перемогла, проте змогла взяти реванш у відроджених Танцях з зірками через багато років - у 2017 році артистка в парі з Ігорем Кузьменко нарешті стала переможницею. А Влад Яма тепер засідає в суддівському кріслі. На своїй сторінці в Instagram Наталія поділилася зворушливим фото з екс-партнером.
На знімку вона ніжно обійняла Яму за плече.
"Відкриття нового сезону "Танці з Зірками". Буде жарко! Як Вам пари учасники? Хто цікавий?" - прокоментувала Могилевська.
Фото: Наталія Могилевська і Влад Яма (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Влад не зміг залишитися осторонь і тут же прокоментував кадр.
"Ми нічо так", - жартівливо зауважив хореограф і суддя шоу.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Підписники ж одразу заявили, що їх з Ямою пара була кращою і неповторною і з ними ніхто не зрівняється. Проте все ж висловили свою думку і щодо учасників нового сезону і назвали своїх фаворитів.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, учасниця нового сезону "Танців з зірками" Вікторія Булітко, відома актриса проекту "Дизель шоу", травмувала ногу на репетиції проекту. До речі, її партнером став Дмитро Дікусар - колишній чоловік Ірини Білик та Олени Шоптенко.
Раніше Наталія Могилевська зворушила мережу відео з Кузьмою Скрябіним, яким поділилася у день його народження 17 серпня. Музикантові виповнився б 51 рік.