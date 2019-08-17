"Люблю тебе, друже": Наталія Могилевська зворушила мережу відео з Кузьмою Скрябіним

17 серпня 2019 року Кузьмі виповнився б 51 рік
17 серпня - день народження українського музиканта Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябін. У 2019 році йому виповнився б 51 рік, однак страшне ДТП забрало життя артиста чотири роки тому. В цей день українські зірки вшанували пам'ять улюбленого друга. Серед них і Наталія Могилевська, яка поділилася зворушливим архівним відео.
Зазначимо, що ролик був зроблений на зйомках проекту "Шанс". На відео Кузьма жартівливо стає на коліна перед Наталею і дарує їй велику в'язку повітряних кульок, а та ніжно його обнімає у відповідь. Після чого вони вдихають гелій з куль і цитують рядки з пісень один одного зміненими "мультяшними" голосами, весело сміючись.
"Люблю тебе, друже...!" - підписала ролик Могилевська.
Відео: Наталя Могилевська та Кузьма Скрябін (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Розчулені підписники пишуть, що теж дуже сумують за Скрябіним і згадують веселі і милі моменти, пов'язані з ним.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, Наталя Могилевська розбурхала мережу фото з Одеси, де зображена "в обіймах кавалера".
Раніше Наталія Могилевська розповіла, на що готова піти заради шанувальників. На честь одного мільйона підписників в Instagram співачка "з'їла" лимон на відео.
Ми також повідомляли, що в "ДНР" зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна.