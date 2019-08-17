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"Люблю тебе, друже": Наталія Могилевська зворушила мережу відео з Кузьмою Скрябіним

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.08.2019 - 17:26
"Люблю тебе, друже": Наталія Могилевська зворушила мережу відео з Кузьмою Скрябіним
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

17 серпня 2019 року Кузьмі виповнився б 51 рік

17 серпня - день народження українського музиканта Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябін. У 2019 році йому виповнився б 51 рік, однак страшне ДТП забрало життя артиста чотири роки тому. В цей день українські зірки вшанували пам'ять улюбленого друга. Серед них і Наталія Могилевська, яка поділилася зворушливим архівним відео.

Зазначимо, що ролик був зроблений на зйомках проекту "Шанс". На відео Кузьма жартівливо стає на коліна перед Наталею і дарує їй велику в'язку повітряних кульок, а та ніжно його обнімає у відповідь. Після чого вони вдихають гелій з куль і цитують рядки з пісень один одного зміненими "мультяшними" голосами, весело сміючись.

"Люблю тебе, друже...!" - підписала ролик Могилевська.

Відео: Наталя Могилевська та Кузьма Скрябін (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Розчулені підписники пишуть, що теж дуже сумують за Скрябіним і згадують веселі і милі моменти, пов'язані з ним.

  • Людина з великої літери. Люди як Кораблі
  • Як шкода що такі люди рано ідуть з життя)
  • Як його не вистачає! Пам'ятаю цю програму! Світла пам'ять Кузьмі! Він у наших серцях!
  • Добряк наш))пам'ятаємо тебе вічно...
  • Наталочко, дякую Вам, що пам'ятаєте! Ми теж дуже сумуємо
  • Як його не вистачає,це велика втрата для всієї України!!! Але він завжди в наших серцях,такий самий прикольний)
  • Яка сонячна людина була !!!
  • Ммм...яке відео,Наталочко! Дякую тобі
  • Ой, клас, яке відео. Я пам'ятаю цей момент в шансі, коли він подарував тобі кульки

&quot;Люблю тебе, друже&quot;: Наталія Могилевська зворушила мережу відео з Кузьмою СкрябінимСкріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, Наталя Могилевська розбурхала мережу фото з Одеси, де зображена "в обіймах кавалера".

Раніше Наталія Могилевська розповіла, на що готова піти заради шанувальників. На честь одного мільйона підписників в Instagram співачка "з'їла" лимон на відео.

Ми також повідомляли, що в "ДНР" зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна.

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