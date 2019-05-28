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"Ви не можете усім подобатися": Маша Єфросиніна дала потужний життєвий поштовх

Lite » Стиль життя 28.05.2019 - 09:58
"Ви не можете усім подобатися": Маша Єфросиніна дала потужний життєвий поштовх
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна закликає кожного жити зараз!

Маша Єфросиніна знову докладно написала і поділилася з шанувальниками життєвою мудрістю. Українська телеведуча вивела кілька правил, які визначила за роки свого життя. Нагадаємо, що 25 травня Евросиніній виповнилося 40 років. У зв'язку з ювілеєм ведуча і вирішила ділитися з шанувальниками різними порадами і мудрістю.

"Чого мене навчив і що відкрив мій перший сорокет", - так починає свою розповідь Єфросиніна.

Наприклад, одне з правил говорить: люди здатні змінюватися. При цьому, за словами телеведучої, частіше в кращу сторону.

"Якщо говорити про зміни на краще, то ця здатність людини рятує відносини, виліковує від недуг і веде до успіху. Найбільш руйнівні якості людства - заздрість, жадібність і хворобливе марнославство! Біжіть від таких людей. Ось вони навряд чи зміняться. Життя з ними розбереться. Повірте, точно розбереться!" - радить ведуча.

Також Єфросиніна ділиться дуже потужною мотивацією. І пояснює, що жити потрібно зараз і сьогодні, так як ніхто не знає, скільки йому відведено.

"Кращий поштовх почати змінювати своє життя - запитати себе: "А коли, якщо не зараз? Адже завтра може не настати". Дійте прямо зараз. До біса все, нікому до вас немає діла, обговорять і забудуть! А життя у вас одне, і адже, дійсно, невідомо, скільки вам залишилося!"

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Далі Єфросиніна дає ще кілька важливих порад:

  • Не потрібно вимагати від людей те, чого вони не можуть вам дати! Деколи справа навіть не в вас, а в тому, що вони просто не можуть цього дати!
  • За шару рано чи пізно все одно доведеться платити! ⠀
  • Ви не можете усім подобатися - не у всіх гарний смак (чесно кажучи, цю фразу я у когось сперла! Але Боже, я її обожнюю)

Шанувальники Єфросиніної прийшли в захват від її нового поста:

  • "Ти просто зобов'язана написати книгу. Я тобі кажу про це вже з десяток років!"
  • "Ви настільки мудрі! І таки так) у мене хороший смак, я вами захоплююся".
  • "Спасибі, дорога Маша! Для мене Ви - приклад жіночності, сексуальності, душевної тонкості і чуйності. А ще у Вас дуже гострий розум і класний гумор! Люблю!"
  • "Жінка з Великої Літери!"
  • "Я вас обожнюю, кожне слово в точку, кожне слово змушує задуматися і переглянути своє життя! Спасибі Вам!"
  • "Марія, ви наша українська М. Беллуччі!"
  • "Машенька, Ви як завжди праві))) Все вірно підмічено, ще раз переконуюся в вашій мудрості..."
  • "Величезне спасибі за все, що ви робите! Ви прекрасна людина, красива жінка і приголомшлива!"

Нагадаємо, до цього 40-річна Єфросиніна поділилася життєвою мудрістю з приводу зовнішності і молодості.

Також Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливим проханням.Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати його, особливо в складний період здачі ЗНО.

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