"Ви не можете усім подобатися": Маша Єфросиніна дала потужний життєвий поштовх

Єфросиніна закликає кожного жити зараз!
Маша Єфросиніна знову докладно написала і поділилася з шанувальниками життєвою мудрістю. Українська телеведуча вивела кілька правил, які визначила за роки свого життя. Нагадаємо, що 25 травня Евросиніній виповнилося 40 років. У зв'язку з ювілеєм ведуча і вирішила ділитися з шанувальниками різними порадами і мудрістю.
"Чого мене навчив і що відкрив мій перший сорокет", - так починає свою розповідь Єфросиніна.
Наприклад, одне з правил говорить: люди здатні змінюватися. При цьому, за словами телеведучої, частіше в кращу сторону.
"Якщо говорити про зміни на краще, то ця здатність людини рятує відносини, виліковує від недуг і веде до успіху. Найбільш руйнівні якості людства - заздрість, жадібність і хворобливе марнославство! Біжіть від таких людей. Ось вони навряд чи зміняться. Життя з ними розбереться. Повірте, точно розбереться!" - радить ведуча.
Також Єфросиніна ділиться дуже потужною мотивацією. І пояснює, що жити потрібно зараз і сьогодні, так як ніхто не знає, скільки йому відведено.
"Кращий поштовх почати змінювати своє життя - запитати себе: "А коли, якщо не зараз? Адже завтра може не настати". Дійте прямо зараз. До біса все, нікому до вас немає діла, обговорять і забудуть! А життя у вас одне, і адже, дійсно, невідомо, скільки вам залишилося!"
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Далі Єфросиніна дає ще кілька важливих порад:
Шанувальники Єфросиніної прийшли в захват від її нового поста:
Нагадаємо, до цього 40-річна Єфросиніна поділилася життєвою мудрістю з приводу зовнішності і молодості.
Також Маша Єфросиніна звернулася до матерів з важливим проханням.Вона закликає кожного з батьків бути другом своїй дитині і підтримувати його, особливо в складний період здачі ЗНО.