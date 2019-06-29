Дівчина-мрія: засмагла Ані Лорак підкорила стрункими формами на сонячному фото

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка полонила шанувальників красивою засмагою

Ані Лорак не перестає дивувати шанувальників змінами в житті і творчості. Так, вона раптово звільнила свою творчу команду, а потім оголосила про початок нового життєвого етапу. Ніби на підтвердження цього, артистка значно скоротила кількість концертів в раніше щільному гастрольному графіку, а потім представила чуттєву ліричну композицію, натякнувши на те, що і в особистому житті у неї тепер все чудово. За чутками, новим обранецем зірки став 26-річний саунд-продюсер лейблу Black Star Єгор Гліб. Співачка навіть зважилася опублікувати разом з ним ніжний знімок. Схоже, такі радикальні зміни пішли Кароліні тільки на користь, адже вона буквально світиться від щастя, радуючи шанувальників квітучим зовнішнім виглядом. Так, на новому знімку в Instagram засмагла зірка променисто посміхається, демонструючи стрункі ніжки.

Співачка сидить на сходинках серед буйної зелені і квітів. На ній - лише чорне плаття з глибоким декольте. Погляду прихильників відкрилися стрункі ніжки Ані. Очі вона сховала від сонця за темними окулярами, а промені освітлюють її засмаглу шкіру.

"Сонячного настрою! Прекрасного, доброго дня!" - залишила тепле побажання для шанувальників Ані.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фото привело в захват численну армію фанів зірки. Вони відзначили кожну деталь – від відтінку засмаглої шкіри до струнких вигинів артистки.

"Класна засмага!", "Яка ви красива! Не перестаю захоплюватися", "Прекрасна леді", "Найкрасивіша!", "Приголомшлива засмага!", "Ідеальна! Досконалість!", "Ти схудла", "Улюблена красуня! Ані, ну як можна бути настільки красивою? Ви просто дівчина-мрія!", "Яка яскрава засмага!", "Красуня наша!", "Королева вона!" - захоплювалися коментатори.

Скріншот коментарів

У сторіз Ані Лорак опублікувала знімок вже в повний зріст. На чорно-білому фото співачка позує на фоні розкішного будинку і демонструє стрункі ніжки в міні.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лрак захопила ніжним, і чуттєвим образом з квітами.