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Реп і ультракороткі шорти: Лорак "підірвала" мережу кадрами з нового кліпу (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.06.2019 - 19:55
Реп і ультракороткі шорти: Лорак "підірвала" мережу кадрами з нового кліпу (відео)
Ані Лорак знімає кліп з новим хлопцем - відео (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак показала кадри з кліпу до нової пісні артистки

Ані Лорак, яка нещодавно звільнила всю свою команду, приступила до зйомок нового кліпу. Про це свідчить нарізка роликів, на якій Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) в одному образі прогулюється по Нью-Йорку. Відео опубліковано на сторінці Ані Лорак в Instagram.

Українська співачка вбралася в короткий чорний топ, ультракороткі джинсові шорти сірого кольору і масивні босоніжки на високому каблуці.

До опублікованого відео артистка написала: "все змінюється навколо, коли ти чуєш себе, коли відкриваєш своє серце всесвіту...".

Ані Лорак знімає кліп з новим хлопцем – відео (instagram.com/anilorak)

У мережі похвалили артистку за зовнішній вигляд і нове амплуа для кліпу:

  • Неймовірно крута.
  • Яка ж ви офігенна. Як же я сумую за вами. З нетерпінням чекаю того дня, коли зможу вас побачити.
  • Ви неймовірно красива! Яка ж у вас чудова фігура! Дивуєте з кожним разом все більше!
  • Це буде новий кліп 100%.
  • Ой, яке класне відео. На стилі.

Реп і ультракороткі шорти: Лорак &quot;підірвала&quot; мережу кадрами з нового кліпу (відео)

Реп і ультракороткі шорти: Лорак &quot;підірвала&quot; мережу кадрами з нового кліпу (відео)

Ані Лорак знімає кліп з новим хлопцем (скріншоти: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак показала нового бойфренда.

До цього ми писали, що вперше за довгий час Ані Лорак вразила приємними змінами.

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