"В житті ще красивіше": Регіна Тодоренко на прогулянці поспілкувалася з одеситами

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зізналася, що деякі місця рідного міста відкрила для себе вперше

Регіна Тодоренко з сином Михайлом на початку серпня поїхала погостювати до своєї мами в рідну Одесу. Телеведуча щедро ділитися зі своїми підписниками фото і відео про те, як вона уплітає мамин борщ і засмагає на одеських пляжах, гуляє в парку з сином і зустрічається з колишніми однокласницями і подругами. Схоже, що в Одесі молода матуся не сидить без діла і ось чергова порція активностей з'явилася в її Instagram.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сьогодні був якийсь неймовірний день) Стільки відкриттів :

- я вперше була на практиці "звукова ванна" в одному з кращих аюрведичних центрів, навчилася справлятися з цілющою чашею;

- практикувала сурья намаскар;

- нарешті відвідала #ЗеленыйТеатр, де спробувала смачний MangoBowl (за смаком та презентації дуже нагадує боулы з о. Балі);

- сфоткалась 49 разів з моїми прекрасними прихильниками;

- повечеряли сім'єю на березі Чорного моря", - описала свій день Регіна.

Шанувальники зізналися, що не очікували такої прудкості від кумира, але подякували, що вона запросто спілкується і фотографується з перехожими, а ті, кому пощастило зробити кадр з Регіною відзначили, що в житті вона ще гарніше, ніж на екрані.

Ну як же без мороженка

Класна. Сонячна матуся

Коли я стала мамою, я тільки встигала в магазин збігати на 20 хвилин

Ви найкраща Регіна, удачі вам у всьому

Класний лук!)

А що за кросы у тебе?)

Красуня

Региночка любонько! відправ будь ласка побольше фоток про місто

Красуня

Як зворушливо, що Ви рахуєте кількість фотографій з шанувальниками. Чудесна!

сьогодні зустріла тебе в парку Шевченка) В житті ти ще красивіше

Варто відзначити, що Регіна Тодоренко відпочиває в Одесі з сином Михайлом, але без чоловіка Влада Топалова. Регіна приїхала погостювати в батьківський будинок і насолодитися прогулянками по місту свого дитинства.

Крім того, на сімейному відпочинку знаменита телеведуча не забуває і про привабливий зовнішній вигляд. Регіна продемонструвала глибоке декольте і яскравий макіяж своїм підписникам.

Раніше Регіна Тодоренко зворушила мережу відео з весілля, на якому зображена з батьком.