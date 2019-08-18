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"В житті ще красивіше": Регіна Тодоренко на прогулянці поспілкувалася з одеситами

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.08.2019 - 13:33
"В житті ще красивіше": Регіна Тодоренко на прогулянці поспілкувалася з одеситами
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зізналася, що деякі місця рідного міста відкрила для себе вперше

Регіна Тодоренко з сином Михайлом на початку серпня поїхала погостювати до своєї мами в рідну Одесу. Телеведуча щедро ділитися зі своїми підписниками фото і відео про те, як вона уплітає мамин борщ і засмагає на одеських пляжах, гуляє в парку з сином і зустрічається з колишніми однокласницями і подругами. Схоже, що в Одесі молода матуся не сидить без діла і ось чергова порція активностей з'явилася в її Instagram.

&quot;В житті ще красивіше&quot;: Регіна Тодоренко на прогулянці поспілкувалася з одеситамиФото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сьогодні був якийсь неймовірний день) Стільки відкриттів :
- я вперше була на практиці "звукова ванна" в одному з кращих аюрведичних центрів, навчилася справлятися з цілющою чашею;
- практикувала сурья намаскар;
- нарешті відвідала #ЗеленыйТеатр, де спробувала смачний MangoBowl (за смаком та презентації дуже нагадує боулы з о. Балі);
- сфоткалась 49 разів з моїми прекрасними прихильниками;
- повечеряли сім'єю на березі Чорного моря", - описала свій день Регіна.

Шанувальники зізналися, що не очікували такої прудкості від кумира, але подякували, що вона запросто спілкується і фотографується з перехожими, а ті, кому пощастило зробити кадр з Регіною відзначили, що в житті вона ще гарніше, ніж на екрані.

  • Ну як же без мороженка
  • Класна. Сонячна матуся
  • Коли я стала мамою, я тільки встигала в магазин збігати на 20 хвилин
  • Ви найкраща Регіна, удачі вам у всьому
  • Класний лук!)
  • А що за кросы у тебе?)
  • Красуня
  • Региночка любонько! відправ будь ласка побольше фоток про місто
  • Красуня
  • Як зворушливо, що Ви рахуєте кількість фотографій з шанувальниками. Чудесна!
  • сьогодні зустріла тебе в парку Шевченка) В житті ти ще красивіше

Варто відзначити, що Регіна Тодоренко відпочиває в Одесі з сином Михайлом, але без чоловіка Влада Топалова. Регіна приїхала погостювати в батьківський будинок і насолодитися прогулянками по місту свого дитинства.

Крім того, на сімейному відпочинку знаменита телеведуча не забуває і про привабливий зовнішній вигляд. Регіна продемонструвала глибоке декольте і яскравий макіяж своїм підписникам.

Раніше Регіна Тодоренко зворушила мережу відео з весілля, на якому зображена з батьком.

Регіна Тодоренко в несподіваній компанії спантеличила мережу творчим завданням "Дівчата – красуні": Регіна Тодоренко замилувала кадром з одеськими подружками
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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