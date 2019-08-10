Милий дім: Тодоренко з сином насолодилася щедрим застіллям у рідній Одесі

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча поділилася рецептом смачної страви

Регіна Тодоренко звикла постійно бути в роз'їздах. Як зізналася телеведуча, не проходить і тижня, щоб вона не змінила локацію. Малюк Майкл також подорожує з мамою буквально з перших місяців життя. Його першою поїздкою став політ в ОАЕ, коли хлопчикові було всього три місяці! Не забуває зірка "Орла и Решки" навідуватися і в рідну Одесу, тим більше зраза в курортному місті – розпал літнього сезону! Так, у сторіз Instagram Регіна показала, як влаштувала "свято шлунка" вдома.

Регіна не встояла перед українським борщем, а також захопилася "ікрою з синеньких", яку щедро намастила на бутерброд. Крім того, зірка випитала для своїх підписників рецепт страви.

"Летіла весь день, щоб, нарешті з'їсти борщ!" - заявила щаслива телеведуча в камеру, показавши тарілку з українською національною стрвою.

Регіна Тодоренко в Одесі (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Друзі, я повинна познайомити вас з бутербродом з синеньких. Синенькі –це баклажани. Ой, як смачно. А що ще входить в цю ікру?" - жваво поцікавилась Регіна, поділившись з шанувальниками рецептом страви.

Регіна Тодоренко в Одесі (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Баклажан, помидорка, цибуля і перчик червоненький болгарський", - відповіли їй.

"Усе поняли?" - на смішному суржиком запитала Регіна у підписників.

Регіна Тодоренко в Одесі (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також вона показала щедро накритий стіл, за яким вмістилося чимало гостей. Мама телеведучої, Ірина Тодоренко, жваво повідомила, що дочка прилетіла в Одесу не сама, а з онуком.

"Одеса зустрічає Регіну з Мішею. Майкл, іди їсти!" - сказала на камеру вона, звертаючись до малюка.

Регіна Тодоренко в Одесі (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Зараз бабуся нагодує", - пообіцяла зірка хлопчику.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко вперше показала обличчя синочка Михайлика або, як вона його називає Майкла, знявшись з ним в рекламі.

Також Регіна Тодоренко зробила відверте зізнання про нелегке материнство енергійної і працюючої молодої мами.