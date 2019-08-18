"В жизни ещё красивее": Регина Тодоренко на прогулке пообщалась с одесситами

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая призналась, что некоторые места родного города открыла для себя впервые

Регина Тодоренко с сыном Михаилом в начале августа отправилась погостить к своей маме в родную Одессу. Телеведущая щедро делиться со своими подписчиками фото и видео о том, как она уплетает мамин борщ и загорает на одесских пляжах, гуляет в парке с сыном и встречается с бывшими одноклассницами и подругами. Похоже, что в Одессе молодая мамочка не сидит без дела и вот очередная порция активностей появилась в ее Instagram.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сегодня был какой-то невероятный день) Столько открытий :

- я впервые была на практике "звуковая ванна" в одном из лучших аюрведических центров, научилась управляться с целительной чашей;

- практиковала сурья намаскар;

- наконец-то посетила #ЗеленыйТеатр, где попробовала вкуснейший MangoBowl (по вкусу и презентации очень напоминает боулы с о.Бали);

- сфоткалась 49 раз с моими прекрасными поклонниками;

- поужинали семьёй на берегу Чёрного моря", - описала свой день Регина.

Поклонники признались, что не ожидали такой прыти от кумира, но поблагодарили, что она запросто общается и фотографируется с прохожими, а те, кому посчастливилось сделать кадр с Региной отметили, что в жизни она еще красивее, чем на экране.

Ну как же без мороженка

Классная. Солнечная мамочка

Когда я стала мамой, я только успевала в магазин сбегать на 20 минут

Вы самая лучшая Регина, удачи вам во всём

Классный лук!)

А что за кросы у тебя?)

Красотка

Региночка милочка! отправь пожалуйста побольше фоток про город

Красавица

Как трогательно, что Вы считаете количество фотографий с поклонниками. Чудесная!

сегодня встретила тебя в парке Шевченко) В жизни ты ещё красивее

Стоит отметить, что Регина Тодоренко отдыхает в Одессе с сыном Михаилом, но без мужа Влада Топалова. Регина приехала погостить в родительский дом и насладиться прогулками по городу своего детства.

Кроме того, на семейном отдыхе знаменитая телеведущая не забывает и о привлекательном внешнем виде. Регина продемонстрировала внушительное декольте и яркий макияж своим подписчикам.

Ранее Регина Тодоренко растрогала сеть видео со свадьбы, на котором запечатлена с отцом.