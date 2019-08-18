"В жизни ещё красивее": Регина Тодоренко на прогулке пообщалась с одесситами

Телеведущая призналась, что некоторые места родного города открыла для себя впервые
Регина Тодоренко с сыном Михаилом в начале августа отправилась погостить к своей маме в родную Одессу. Телеведущая щедро делиться со своими подписчиками фото и видео о том, как она уплетает мамин борщ и загорает на одесских пляжах, гуляет в парке с сыном и встречается с бывшими одноклассницами и подругами. Похоже, что в Одессе молодая мамочка не сидит без дела и вот очередная порция активностей появилась в ее Instagram.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Сегодня был какой-то невероятный день) Столько открытий :
- я впервые была на практике "звуковая ванна" в одном из лучших аюрведических центров, научилась управляться с целительной чашей;
- практиковала сурья намаскар;
- наконец-то посетила #ЗеленыйТеатр, где попробовала вкуснейший MangoBowl (по вкусу и презентации очень напоминает боулы с о.Бали);
- сфоткалась 49 раз с моими прекрасными поклонниками;
- поужинали семьёй на берегу Чёрного моря", - описала свой день Регина.
Поклонники признались, что не ожидали такой прыти от кумира, но поблагодарили, что она запросто общается и фотографируется с прохожими, а те, кому посчастливилось сделать кадр с Региной отметили, что в жизни она еще красивее, чем на экране.
Стоит отметить, что Регина Тодоренко отдыхает в Одессе с сыном Михаилом, но без мужа Влада Топалова. Регина приехала погостить в родительский дом и насладиться прогулками по городу своего детства.
Кроме того, на семейном отдыхе знаменитая телеведущая не забывает и о привлекательном внешнем виде. Регина продемонстрировала внушительное декольте и яркий макияж своим подписчикам.
Ранее Регина Тодоренко растрогала сеть видео со свадьбы, на котором запечатлена с отцом.