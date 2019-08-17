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Назвали "дівчиною мрії": Тодоренко розповіла про відпочинок в Одесі без чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.08.2019 - 18:37
Назвали "дівчиною мрії": Тодоренко розповіла про відпочинок в Одесі без чоловіка
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча разом з сином насолоджується спілкуванням з рідними

Регіна Тодоренко влаштувала собі "домашню" відпустку - разом з синочком Михайлом телеведуча проводить час в рідній Одесі, насолоджуючись спілкуванням з сім'єю і старими друзями, а також щедрим застіллям. Її чоловік Влад Топалов залишився в Москві, де постійно проживає артистка з родиною. Молода мама ж із задоволенням ділиться кадрами з міста своєї юності і розповідає, як проводить там час.

Так, Регіна опублікувала "щасливе" фото, на якому зображена в білій сукні в дрібний горошок і з рукавами, і кросівках. Дівчина позує на терасі кафе, піднявши рукою волосся, і виглядає дуже задоволеною життям. Ведуча зізналася, що під час прогулянок по Одесі багато людей її впізнають і просять сфотографуватися, а один хлопець навіть назвав її "дівчиною мрії".

Назвали &quot;дівчиною мрії&quot;: Тодоренко розповіла про відпочинок в Одесі без чоловіка

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Сьогодні встигла - зустрітися з друзями, обговорити "житіє" і роботу #YouTube-каналу - прогулятися по місту (5км) з дітьми - сфоткатися з 34мя перехожими, один із них навіть сказав: "Регіна, ви - Дівчина моєї мрії, шкода, що заміжня",
- заглянути в @jardin.od і @sabaneev.gourmet.garden - з'їздити на кладовище )", - розповіла Тодоренко про свої насичені дні

Підписники відзначають, що у відпустці у рідному місті завжди багато справ, а також захоплюються красою і безпосередністю Регіни.

  • Яка мила, красива
  • Дуже інтерессно
  • Ви як завжди прекрасні
  • Приголомшливий чоловік, промінчик сонечка!
  • Яка ти красива Регіна!
  • Ех, Одеса.
  • Мамина доця))
  • Красуня!
  • Ви шикарні і красиві!!!

Назвали &quot;дівчиною мрії&quot;: Тодоренко розповіла про відпочинок в Одесі без чоловіка

Скріншот комментариеа (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко поділилася секретами чудесного перевтілення - ведуча розповіла, як "з мамки з розпатланою гулькою на голові перетворюється на "кралю", поки син спить.

Раніше Регіна Тодоренко показала фото з зоопарку в Одесі і попросила придумати до нього забавний підпис.

"Перетворююся на "кралю": Регіна Тодоренко поділилася секретами чудесного перевтілення "Дівчата – красуні": Регіна Тодоренко замилувала кадром з одеськими подружками
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренкосын
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