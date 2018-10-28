"В костюмі Свєти Лободи": у мережі обговорюють образ Лесі Никитюк до Геловіну (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Фани в захваті від образу телеведучої

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада в світі відзначають Геловін. Один з экс-учасників шоу "Танці з зірками" вже показував свій моторошний образ. А відома телеведуча Леся Нікітюк вирішила перевтілитися в Мерилін Монро, однак шанувальники висловили думку, що вона схожа на Світлану Лободу. Фотографії вона показала на своїй сторінці в Instagram.

У підпису до знімків вона написала: "Це була фантастична ніч в ресторані "СЕЙФ". Друзі, ви круті".

Скріншот поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях шанувальники висловили діаметрально протилежну думку з приводу образу Нікитюк. Деякі похвалили вибір, деякі дорікнули в крадіжці образу Світлани Лободи, деяким здалося, що телеведуча повернулася з балу Сатани.

"Супер-образ!", "Леді просто", "І правда страшно, Монро (він), відпочиває", "Ой клас, як вдало все підібрано", "Леся, тебе відразу неможливо впізнати. Холодна, колюча... Це поганий образ, невтішний...", "Супер, цей образ дуже личить", "Справжня... Монро", "Страшно гарна!))", "Ніби з балу Сатани... фу", "Ну і красива", "В костюмі Свєти Лободи", "Будете багаті , не впізнав", "Повстала Мерилін", "Леся ти прекрасна))) Чекаю сьогодні танців, пали там сьогодні. Ти найкраща", — пишуть шанувальники.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що Леся Нікітюк зізналася, що коханий подарував їй на день народження.

Раніше після ефіру Леся поспішила звернутися до своїх шанувальників і повідомила, що висловлювання Ями на свою адресу вважає некоректним.

Яма також не залишився осторонь: член журі зазначив, що він на цьому проекті для того, щоб говорити правду.

Відео: РБК-Україна