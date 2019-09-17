Не впізнати: у мережі з'явилися унікальні весільні фото MARUV

MARUV (Анна Корсун) вкрай рідко розповідає щось про своє особисте життя. Та й фотографії з чоловіком у її соцмережах - також велика рідкість. Якщо співачка і викладає фото або відео в компанії чоловіка, то тільки в розділі "сториз". Приміром, нещодавно співачка виступила в Санкт-Петербурке. Перед стартом виступу вона зробила миле селфи з чоловіком Олександром в ліфті. І все ж в мережу просочилися" рідкісні фото Корсун, зроблені ще під час весілля!

Нагадаємо, що MARUV є зоряної учасницею нового сезону шоу Танці з зірками 2019. Четвертий випуск був присвячений темі кохання. Адже саме час прямого ефіру відбулася пишна весільна церемонія Катерини Кухар і Олександра Стоянова. В честь такої події був проведений "ефір любові". І всі зіркові учасники повинні були розповісти про своїх любовних історіях.

За словами Ані Корсун, у неї була любов з першого погляду!

“У мене є чоловік. Це була любов з першого погляду. Коли ми з ним познайомилися, я була великою і толстой. Одягала все леопардове - він мене переплутав зі стриптизеркою. І він все одно мене полюбив. Я вдячна йому за те, що він приймає мене такою, яка я є. Красивою з ранку, негарною. Втомилася, не втомленою", - коментує Корсун.

MARUV і JAY – Пасодобль – Танці з зірками 2019

З чоловіком Олександром вони разом вже 8 років. І за цей період вони багато пройшли.

Та ми за ці 8 років багато чого пройшли - і холод, і голод, і успіх. Такі ось дуже рідні люди, один одного дуже розуміємо і підтримуємо", - зізнається MARUV.

Саме проект Танці з зірками 2019 і опублікували рідкісні весільні фото Ганни та Олександра Корсун, які були зроблені ще 8 років тому. До речі, на даний момент Олександр Корсун є PR-менеджером проекту MARUV.

При цьому на фото пару не дізнатися, особливо Аню Корсун. У неї ще довге волосся. Співачка позує в чорному вбранні, на голові - діадема у вигляді листя. Вийшов незвичайний образ "лісової феї". Однак не можна сказати, що на той момент MARUV, як вона сама висловилася, "була великою і толстой".

А на одному фото просто бачимо Аню і Олександра разом.

Передплатники і глядачі проекту поспішили прокоментувати серію весільних фото співачки.

"Третє фото - кримінальне минуле)"

“Вау, яка вона гарна. Їй так добре з довгим волоссям"

"Марув, гаразд"

"Нарешті фотки з весілля з'явилися"

"Милашки"

"Звичайно дізнаємося) це наша улюблена пара"

Скріншот коментарів: instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар зворушила визнанням чоловікові в день весілля. Балерина підкреслила, що вони з чоловіком живуть одним серцем на двох!