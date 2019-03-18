Не впізнати: Моніка Беллуччі шокувала шанувальників новим образом

Актриса з'явилася в образі фатальної блондинки

З деяких пір 54-річна Моніка Беллуччі більше не приховує, що щаслива в особистому житті. Зовсім недавно вона показала світу свого обранця: 36-річного художника Ніколаса Лефевра. У кар'єрі також у неї все відмінно: зараз вона рекламує косметичний бренд, бере участь у різних проектах, знімається у фільмах, а ще стала активно вести свій аккаунт в Instagram.

Причому актриса ділиться не тільки кадрами з поточних заходів, частенько радує вона шанувальників різними фото з минулого. Так, вона запостила на своїй сторінці знімок із фільму 2007-го року "Друге дихання". У фільмі вона грає сексуальну красуню – подругу гангстера і, треба зазначити, виглядає в ролі фатальної спокусниці більш ніж гармонійно. На фото вона позує в червоному латексному плащі та чорній сукні з відвертим вирізом.

Моніка Беллуччі у фільмі "Друге дихання" (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Доповнюють картину яскравий макіяж і розкішні біляві локони. Потрібно відзначити, що на чуттєвому знімку багато шанувальників не відразу визнали Моніку і не зрозуміли, нове це фото чи ні. Вона сама внесла ясність, підписавши кадр: "Якийсь час назад, блондинка для французького фільму "Друге дихання". Також зазначивши фотографа Жерара Ранцінана і стиліста по волоссю і її автора зачіски Джона Нолле.

"До цих пір така красива і сексуальна", "Неймовірно", "Надто, надто гарна", "Абсолютно приголомшлива", "Красуня", – шанувальники засипали компліментами Моніку. Але, звичайно ж, не обійшлося і без критичних зауважень: "Якщо Беллучі стане блондинкою, це вже буде не Беллучі", "Ну, ні, тільки не блондинка", "Я люблю тебе темноволосу, але ти залишаєшся красивою в будь-якому випадку", "ні, Ні, тільки брюнетка!", "Красива, але блондинка не твій колір...", "Тобі красивіше з темним волоссям".

До речі, нещодавно Моніка вже ділилася образом вже в ролі блондинки – зі зйомки для 7000magazine. Мабуть, самій їй цей колір по душі.

Нагадаємо, що українська телеведуча Катя Осадча похвалилася фото з "турецькою Монікою Беллуччі".