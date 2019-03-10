"Дух перехполює": Катя Осадча похвалилася фото з "турецькою Монікою Беллуччі"

Відео: YouToube/ Світське життя

Популярна телеведуча Катя Осадча побувала в Туреччині з важливою місією – вона зустрілася з чарівною, нев'янучою легендарною акторкою, яка зіграла головну героїню улюбленого серіалу не одного покоління під назвою "Корольок пташка співоча", Айдан Шенер. Спільним фото з турецькою красунею журналістка поділилася в Instagram.

Катя підкреслила, що багатосерійному фільму з участю "турецької Моніки Беллуччі" виповнилося 33 роки, але він досі неймовірно популярний, а від квітучого зовнішнього вигляду 56-річної зірки у чоловіків все ще захоплює дух.

"В моєму дитинстві не було людини, яка хоча б раз не дивилася серіал "Корольок - пташка співоча", наші мами переживали за долю Феріде, навіть ті, хто читав роман і знав фінал. Серіалу вже 33 роки, а актриса, яка зіграла головну роль, досі шалено поплярна на батьківщині і далеко за її межами. Айдан Шенер - турецька Моніка Беллуччі, молода, активна і приваблива. При одному згадуванні про актрису у чоловіків старшого покоління перехоплює подих. Таксист, який привіз нас на інтерв'ю, чекав під готелем, щоб одним оком побачити зірку", - розповіла ведуча.

Катя Осадча і Айдан Шенер (фото: instagram.com/kosadcha)

В інтерв'ю "Світського життя" актриса зізналася, що у неї є українські корені і вона з задоволенням раніше відвідувала Крим.

"Старше покоління мого роду по лінії матері приїхало з Криму до Туреччини в 1870-х роках. І я завжди вважала себе напівкричанкою. До того ж, як мені здається, моя зовнішність демонструє мої корені – моя бабуся-кримчанка була неймовірно гарною жінкою. Кажуть, що я схожа на неї. Я була в Криму 5-6 років тому, це була прекрасна подорож", - пояснила вона.

Катя Осадча і Айдан Шенер (instagram.com/svitsketv)

Шанувальники Осадчої прийшли в захват від приголомшливого зовнішнього вигляду акторки і відзначили, що її красі і молодості можна тільки позаздрити.

"Яка вона красуня, як і 30 років тому", "Клас, скільки років, а вона досі така красуня", "Люблю її! Досі переглядаю цей фільм!", "Катя заздрю Вам білою заздрістю - Ви поруч з моєю улюбленою актрисою дитинства", "Світ завмирав, коли дивився фільм", "Обожнюю її", - ділилися свїми думками фоловери.

Нагадаємо, що Катя Осадча підкорила чином у сукні від всесвітньо відомого бренду Chloé.

Раніше, Катя Осадча блищала в розкішному бальномій сукні з глибоким декольте.

До слова, Катя Осадча показала весняний сонячний образ з букетом квітів у руках.