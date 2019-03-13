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Щаслива Моніка Беллуччі з'явилася на світській вечірці під руку з новим бойфрендом (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2019 - 12:29
Щаслива Моніка Беллуччі з'явилася на світській вечірці під руку з новим бойфрендом (фото)
Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Пара виглядає щасливою і, до того ж, дуже стильною

Моніка Беллуччі нарешті перестала "приховувати" свого нового коханого. І після тривалого мовчання і заповітної таємниці, яку намагалися розгадати десятки ЗМІ, стала все частіше з'являтися під руку зі своїм новим бойфрендом на різних світських заходах.

Тут слід зазначити, що у 2013 році шанувальників Беллуччі шокувала несподівана новина. Після майже 15 років шлюбу Моніка Беллуччі і не менш відомий французький актор Венсан Кассель вирішили розлучитися. Їх називали однією з найбільш красивих і міцних пар світового шоу-бізнесу. При цьому у Моніки і Венсана є двоє доньок: Діва (народилася в 2004 році) і Леона (2010 рік).

І все ж пара розлучилася. На даний момент у Касселя є молода дружина – 21-річна модель Тіна Кунаки, з якою вони офіційно розписалися в 2018 році. А вже в січні 2019 року стало відомо, що пара чекає дитину.

Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр

Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр (фото: facebook.com/GlamWish)

Моніка Беллуччі тим часом не поспішала ділитися подробицями свого особистого життя. Лише в кінці 2017 року вона якось натякнула, що знаходиться в щасливих відносинах. Але, як кажуть, без коментарів.

І ось, нарешті! Під час недавнього показу будинку моди Chanel в Парижі, який відбувся 5 березня, Моніка Беллуччі вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом — 36-річний художник Ніколас Лефевр.

Тепер таємниця розкрита і можна все частіше з'являтися разом на вечірках. Одна з останніх – вечірка з нагоди запуску нового випуску журналу "7000 magazine", головною героїнею якого стала Беллуччі.

Кінодіва вибрала чорну приталену сукню. Її кавалер – чорний костюм з голубою сорочкою і білим шарфом.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі (фото: facebook.com/GlamWish)

Щаслива Моніка Беллуччі з'явилася на світській вечірці під руку з новим бойфрендом (фото)

Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр (фото: facebook.com/GlamWish)

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл з'явилася на гонках в джинсовому костюмі Roberto Cavalli.

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