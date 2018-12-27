"Вже відгукується на своє ім'я": Джамала вперше показала обличчя сина

Малюкові виповнилося дев'ять місяців
Знаменита українська співачка Джамала, яка у березні цього року вперше стала мамою, нарешті показала обличчя свого синочка. На своїй сторінці в Instagram 35-річна зірка опублікувала чорне-біле фото з малюком і привітала його з важливою датою.
27 грудня Еміру Рахману виповнилося 9 місяців. На знімку малюк ніжно цілує і обіймає маму, і можна розглянути його обличчя в профіль. Раніше Джамала публікувала фото сина тільки зі спини.
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)
"9 місяців - дуже важлива дата для людини. В момент, коли дізнаєшся, що в тобі зародилося нове життя, рахунок починає йти на тижні. І все одно ти весь час тримаєш в голові 9 місяців, як термін дива! Воно відбувається! Слава Богу! А потім це диво в свої 9 місяців вже видає звуки, схожі на слова, точно впізнає тебе з кількох людей, відгукується на своє ім'я і навіть танцює, коли чує голос мами", - поділилася емоціями артистка.
Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники замилувались зворушливою публікацією і побажали малюкові здоров'я, а всій сім'ї Джамали щастя.
"І не придумаєш іншого слова, щоб описати все це! Диво! Будьте завжди щасливі разом!";
"Вітаю вас!!!! Ростите здоровенькими і нехай він радує вас все частіше і частіше";
"Таке круте фото. вітаємо!";
"Як це зворушливо, такий пупсик";
"Стільки щастя, ви чудові";
"Як же швидко, кааааак швидко!";
"Будьте завжди щасливі";
"Яке миле фото";
"Солодкий малюк, дай бог йому здоров'я міцного і нехай росте міцненьким і сильним на радість батькам", - пишуть в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше Джамала зворушила мережу ніжним фото з синочком.
Ми також писали про те, що Джамала привітала українців зі святами відомою різдвяною піснею.
Джамала вперше стала мамою (фото: РБК-Україна)