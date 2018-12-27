"Вже відгукується на своє ім'я": Джамала вперше показала обличчя сина

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Малюкові виповнилося дев'ять місяців

Знаменита українська співачка Джамала, яка у березні цього року вперше стала мамою, нарешті показала обличчя свого синочка. На своїй сторінці в Instagram 35-річна зірка опублікувала чорне-біле фото з малюком і привітала його з важливою датою.

27 грудня Еміру Рахману виповнилося 9 місяців. На знімку малюк ніжно цілує і обіймає маму, і можна розглянути його обличчя в профіль. Раніше Джамала публікувала фото сина тільки зі спини.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

"9 місяців - дуже важлива дата для людини. В момент, коли дізнаєшся, що в тобі зародилося нове життя, рахунок починає йти на тижні. І все одно ти весь час тримаєш в голові 9 місяців, як термін дива! Воно відбувається! Слава Богу! А потім це диво в свої 9 місяців вже видає звуки, схожі на слова, точно впізнає тебе з кількох людей, відгукується на своє ім'я і навіть танцює, коли чує голос мами", - поділилася емоціями артистка.

Скріншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники замилувались зворушливою публікацією і побажали малюкові здоров'я, а всій сім'ї Джамали щастя.

"І не придумаєш іншого слова, щоб описати все це! Диво! Будьте завжди щасливі разом!";

"Вітаю вас!!!! Ростите здоровенькими і нехай він радує вас все частіше і частіше";

"Таке круте фото. вітаємо!";

"Як це зворушливо, такий пупсик";

"Стільки щастя, ви чудові";

"Як же швидко, кааааак швидко!";

"Будьте завжди щасливі";

"Яке миле фото";

"Солодкий малюк, дай бог йому здоров'я міцного і нехай росте міцненьким і сильним на радість батькам", - пишуть в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала зворушила мережу ніжним фото з синочком.

Ми також писали про те, що Джамала привітала українців зі святами відомою різдвяною піснею.

Джамала вперше стала мамою (фото: РБК-Україна)