"Уже откликается на свое имя": Джамала впервые показала лицо сына

Малышу исполнилось девять месяцев
Знаменитая украинская певица Джамала, которая в марте этого года впервые стала мамой, наконец-то показала лицо своего сыночка. На своей странице в Instagram 35-летняя звезда опубликовала черное-белое фото с малышом и поздравила его с важной датой.
27 декабря Эмиру Рахману исполнилось 9 месяцев. На снимке малыш нежно целует и обнимает маму, и можно рассмотреть его личико в профиль. Ранее Джамала публиковала фото сына только со спины.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
"9 месяцев - очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счет начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издает звуки, похожие на слова, точно узнаёт тебя из нескольких людей, откликается на свое имя и даже танцует, когда слышит голос мамы", - поделилась эмоциями артистка.
Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники умилились трогательной публикации и пожелали малышу здоровья, а всей семье Джамалы счастья.
"И не придумаешь другого слова, чтобы описать все это! Чудо! Будьте всегда счастливы все вместе!";
"Поздравляю вас!!!! Ростите здоровенькими и пускай он радует вас все чаще и чаще";
"Таке круте фото. вітаємо!";
"Как это трогательно, такой пупсик";
"Стільки щастя, ви чудові";
"Как же быстро-то, кааааак быстро!";
"Будьте всегда счастливы";
"Яке миле фото";
"Сладкий малыш, дай бог ему здоровья крепкого и пусть растёт крепеньким и сильным на радость родителям", - пишут в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, ранее Джамала растрогала сеть нежным фото с сыночком.
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Джамала впервые стала мамой (видео: РБК-Украина)