"Уже откликается на свое имя": Джамала впервые показала лицо сына

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Малышу исполнилось девять месяцев

Знаменитая украинская певица Джамала, которая в марте этого года впервые стала мамой, наконец-то показала лицо своего сыночка. На своей странице в Instagram 35-летняя звезда опубликовала черное-белое фото с малышом и поздравила его с важной датой.

27 декабря Эмиру Рахману исполнилось 9 месяцев. На снимке малыш нежно целует и обнимает маму, и можно рассмотреть его личико в профиль. Ранее Джамала публиковала фото сына только со спины.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"9 месяцев - очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счет начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издает звуки, похожие на слова, точно узнаёт тебя из нескольких людей, откликается на свое имя и даже танцует, когда слышит голос мамы", - поделилась эмоциями артистка.

Скриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники умилились трогательной публикации и пожелали малышу здоровья, а всей семье Джамалы счастья.

"И не придумаешь другого слова, чтобы описать все это! Чудо! Будьте всегда счастливы все вместе!";

"Поздравляю вас!!!! Ростите здоровенькими и пускай он радует вас все чаще и чаще";

"Таке круте фото. вітаємо!";

"Как это трогательно, такой пупсик";

"Стільки щастя, ви чудові";

"Как же быстро-то, кааааак быстро!";

"Будьте всегда счастливы";

"Яке миле фото";

"Сладкий малыш, дай бог ему здоровья крепкого и пусть растёт крепеньким и сильным на радость родителям", - пишут в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала растрогала сеть нежным фото с сыночком.

Мы также писали о том, что Джамала поздравила украинцев с праздниками известной рождественской песней.

Джамала впервые стала мамой (видео: РБК-Украина)