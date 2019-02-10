'Щось було": Дан Балан розговорився про стосунки з Тіною Кароль

Відео: (youtube.com/Світське життя)

Чутки про роман між двома тренерами популярного проекту Голос країни 9 ходять чи не з першого ефіру - багато глядачів помітили особливо уважне ставлення харизматичного молдавського співака Дана Балана до української зірки Тіні Кароль, які відверто фліртували один з одним. Виконавець вирішив відкрити завісу таємниці і в інтерв'ю Каті Осадчій у "Світському житті" зізнався, які між ними стосунки насправді.

За словами Балана, це зовсім не гра на публіку для залучення уваги до шоу, оскільки це зовсім не його стиль.

"Я все роблю реально, я не можу фальшивити, грати, особливо з такими емоціями. Це не для шоу. Мені хотілося, щоб мені було цікаво в суддівському кріслі, тому що там багато пауз, ми там сидимо з ранку до ночі. Я шукав, що мене по-справжньому зацікавить і виявилося, що Тіна найцікавіша з усього", - зазначив музикант.

Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)

Дан також зізнався, що між ними була якась іскра, однак що з цього вийде, загадувати поки рано.

"Мені здається у нас якась синергія відбулася, нам було цікаво, щось було. Але поки що це на рівні гри якоїсь. Вона жінка і зрозуміло, що вона вдає з себе фортецю, неприступну. За цим цікаво спостерігати. Як буде - побачимо", - підсумував виконавець.

Фото: (instagram.com/goloskrainy_official)

Користувачі мережі подякували за цікавий випуск і зізнався в симпатії до Dan Balan.

Кадр з відео

"Цікава вийшла розмова із Даном Баланом. Дуже приємна він людина. Я не слідкувала ані за його творчістю і жодне інтерв'ю не бачила і у цьому інтерв'ю він мене підкорив своєю людяною простотою. Дякую "Світському життю";

"Дан такий чарівний";

"Пристали до Дана з цієї особистим життям! Людина живе в Європі - там тільки в його віці починають замислюватися про сім'ю, шлюб. Це його особиста справа. У всіх інтерв'ю вам 40 років та інше бла,бла,бла. Тільки в нашій країні стереотипи, що 40 прям вже рубіж старості!" - пишуть підписники.

Нагадаємо, Тіна Кароль відзначила день народження на репетиції Голосу країни.

Ми також писали, як пройшов третій ефір Голосу Країни 9. На проекті все ще йде етап сліпих прослуховувань.