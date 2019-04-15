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"Боже, ці ноги": Тіна Кароль заворожила стрункою фігурою в міні-сукні

Lite » Мода 15.04.2019 - 15:36
"Боже, ці ноги": Тіна Кароль заворожила стрункою фігурою в міні-сукні
Тіна Кароль
Марія Бондаренко
Редактор стрічки новин LITE

Шанувальники зазначили, що це один з кращих її образів

Тіна Кароль продовжує підкорювати шанувальників своїм супер яскравимобразом з недавнього ефіру шоу Голос країни, який пройшов увечері 14 квітня. Зазначимо, що перед ТВ-глядачами Тіна по-справжньому блищала в незвичайному платті насиченого жовтого кольору. При цьому цікаво, що ведуча шоу Катя Осадча прийшла у сукні синього кольору. Зірки навіть зробили фото разом, немов "символізуючи" прапор України. Фото викликало хвилю захвату серед шанувальників шоу, а також Осадчої, яка його і опублікувала.

Кароль вирішила трохи пізніше показати своїм підписникам образ більш детально і опублікувала цілу серію фото з недавнього ефіру.

Так, українська співачка позує в міні-сукні від theCOAT by Katya Silchenko. При цьому сукня декороване невагомим шлейфом. Однак ключова його родзинка – незвичайне оформлення зони декольте. Одна декоративна шлейка пришита по діагоналі.

Також свій образ Кароль доповнила "голими" босоніжками на підборах і трендовими в цьому сезоні аксесуарами – масивними шпильками, а також сережками від Alessandra Rich.

Волосся зачесанеп також в модну сьогодні укоадку з ефектом мокрого волосся.

Тіна Кароль на шоу Голос країни

Тіна Кароль

Стильна Тіна Кароль на шоу Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)

Як завжди, співачка ніяк не прокоментувала нові знімки, зате розмістила достатню їх кількість, щоб можна було у всіх подробицях розглянути її стильний вихід.

Шанувальники виконавиці поспішили засипати її захопленими коментарями:

  • "Вушка) цьом"
  • "Наша любов! Як завжди, приголомшлива"
  • "Ти послана нам з КОСМОСУ! Одна на мільярд"
  • "Хто на що, а я на манікюр залипла"
  • "Така заколочка, божечки"
  • "Ельфик"
  • "Ммм, ЖОВТИЙ І ЧЕРВОНИЙ, обожнюю цю колірну гаму"
  • "Дуже-дуже красива"
  • "Несіть вогнегасник!!! тут вогонь"
  • "Сонечко ти наша, люблю сильно-сильно"
  • "Це космос"
  • "Чудова! Сяєш"

Тіна Кароль

Стильна Тіна Кароль на шоу Голос країни (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Дан Балан підігрів чутки про роман з Тіною Кароль.

Крім того, зоряний суддя Голосу країни 9 Дан Балан періодично інтригує шанувальників і відверто говорить про відносини з Тіною Кароль.

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