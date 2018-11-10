ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Впевнена, що все налагодиться": Лобода зізналася, чи сумує за Києвом

Lite » Зірки 10.11.2018 - 11:30
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка вважає, що скоро "все налагодиться"

Популярна українська співачка Світлана Лобода зізналася, що "сумує за станом й відчуттям", які відчуває в Києві. Про це співачка повідомила під час інтерв'ю для Андрія Малахова.

"Я сумую за станом, по відчуттю, там моє коріння. Це неможливо якимось чином зруйнувати. Коли ти народжуєшся в певній країні, в певному місці, то його дуже сильно любиш, любиш щиро", - сказала вона.

Більше того, стверджує Лобода, найближчим часом вона мріє повернутися в Україну, щоб "дати великий концерт".

"Дайте нам ще трохи часу, ми зберемо там великий концерт і всі будуть щасливі. І я впевнена, що все налагодиться", - підкреслила вона.

Раніше ми писали про те, що учасник нового сезону "Битви екстрасенсів", відомий екстрасенс Тимофій Руденко вважає, що співачка Світлана Лобода і лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн можуть бути щасливі разом і у них є всі шанси побудувати тривалі та міцні відносини.

Нагадаємо, що продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна звернулася до всіх шанувальникам й підписникам співачки і повідомила нові дати перенесених концертів.

Також ми писали про те, що Лобода після операції в Москві звернулася до шанувальників.

Відео: РБК-Україна

Новини України Лобода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся