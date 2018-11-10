"Впевнена, що все налагодиться": Лобода зізналася, чи сумує за Києвом

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка вважає, що скоро "все налагодиться"

Популярна українська співачка Світлана Лобода зізналася, що "сумує за станом й відчуттям", які відчуває в Києві. Про це співачка повідомила під час інтерв'ю для Андрія Малахова.

"Я сумую за станом, по відчуттю, там моє коріння. Це неможливо якимось чином зруйнувати. Коли ти народжуєшся в певній країні, в певному місці, то його дуже сильно любиш, любиш щиро", - сказала вона.

Більше того, стверджує Лобода, найближчим часом вона мріє повернутися в Україну, щоб "дати великий концерт".

"Дайте нам ще трохи часу, ми зберемо там великий концерт і всі будуть щасливі. І я впевнена, що все налагодиться", - підкреслила вона.

Раніше ми писали про те, що учасник нового сезону "Битви екстрасенсів", відомий екстрасенс Тимофій Руденко вважає, що співачка Світлана Лобода і лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн можуть бути щасливі разом і у них є всі шанси побудувати тривалі та міцні відносини.

Нагадаємо, що продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна звернулася до всіх шанувальникам й підписникам співачки і повідомила нові дати перенесених концертів.

Також ми писали про те, що Лобода після операції в Москві звернулася до шанувальників.

Відео: РБК-Україна