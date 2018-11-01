"Отношения могут стать крепкими и долгими": экстрасенс рассказал, что ждет в будущем Лободу и Линдеманна

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Он отметил, что существует подходящий формат отношений для этих звезд

Участник нового сезона "Битвы экстрасенсов", известный экстрасенс Тимофей Руденко считает, что певица Светлана Лобода и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн могут быть счастливы вместе и у них есть все шансы построить долгие и крепкие отношения. Об этом Руденко рассказал в интервью для Woman.ru.

Тимофей Руденко отметил, что Светлану Лободу притягивают сильные мужчины, которые могут стать надежной опорой для нее.

"Несмотря на внешнюю независимость, Светлану притягивают сильные и надежные мужчины, которые решали бы ее проблемы. Для Тилля же идеальный формат отношений - ''отец-дочь'', - рассказал экстрасенс и добавил, что у пары есть все шансы построить крепкие и счастливые отношения.

"В перспективе отношения могут стать крепкими и долгими. Однако стоит помнить о переменчивости и нестабильности творческих личностей, которыми оба, безусловно, являются", - добавил Тимофей Руденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тилль Линдеманн забрал Светлану Лободу из больницы и отвел на ужин в ресторан.

Вскоре к ним присоединилась старшая дочь певицы Ева, которая практически весь вечер провела на коленях у Линдеманна. Из ресторана Лобода и Линдеманн вышли, держась за руки.

А также мы рассказывали о том, что из-за операции известная певица Светлана Лобода понесла колоссальные убытки.

Видео: РБК-Украина