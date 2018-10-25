"Плачу от боли и обиды": Лобода обратилась к поклонникам из больницы

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица, которая недавно была прооперирована, рассказала о своем самочувствии

Известная украинская певица Светлана Лобода, которую 24 октября прооперировали в Москве, впервые обратилась к поклонникам после госпитализации. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором она лежит на больничной кровати под капельницей.

Артистка призналась, что очень расстроена из-за произошедшего, однако уже приходит в себя.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Мои дорогие...Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Я так ждала этих концертов. Последние полгода мы круглосуточно готовили наше шоу.

я хотела порадовать вас, удивить, вдохновить, отдать вам все, что накопилось во мне - всю мою любовь, все мои песни! Но жизнь - непредсказуема. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все", - написала Лобода.

Певица рассказала, что проблема возникла из-за камня в почке.

"Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора... Вчера меня прооперировали. Я понемногу прихожу в себя. Пока сложно поверить в происходящее. Но я - фаталист, а значит все так, как должно быть", - поделилась знаменитость.

Светлана также сообщила, что ее концерты, которые были запланированы на октябрь, перенесены на январь 2019 года.

"Я благодарю всех за поддержку и обещаю: мы еще споем! Наши партнеры, с большим трудом, нашли новые даты встречи: концерт запланированный к проведению 25 октября, переносится на 17 января 2019г., концерт запланированный к проведению 26 октября, переносится на 18 января 2019г.,

концерт, запланированный к проведению 28 октября, переносится на 20 января 2019г. Если вы не сможете посетить наши концерты в январе, вы имеете возможность сдать билет. Все приобретенные билеты действительны на новые даты без обмена. Берегите себя и своих близких! Я обещаю скоро выйти на связь и поговорить с вами лично!" - подытожила Лобода.

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

За час пост артистки набрал более 97 тысяч лайков и тысячи комментариев, в которых поклонники желают своей любимице скорейшего выздоровления.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Светлану Лободу забрали в больницу во вторник 23 октября вечером прямо с репетиции ее нового шоу. Артистка на репетиции во время исполнения сложного танцевального номера почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. 24 октября певица перенесла срочную операцию на почке.

Как сообщалось ранее, Лобода рассказала, как пообщалась с Леди Гагой на корпоративе. "Она вот такая! Очень классная, очень приятный человек", - отметила Светлана в одной из телепередач.

Видео: РБК-Украина