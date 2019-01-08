Втомлена Джамала пообіцяла "радувати і дратувати" знімками океану. Обіцянку виконано

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася першими емоційними фото і відео з Маврикія

Джамала, яка раніше захопила мережу незвичайним образом в народному стилі, після записів пісень і нових колаборацій організувала собі заслужений відпочинок. Разом зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим вирушили далеко, а саме — на острів Маврикій, що омивається Індійським океаном.

Українська виконавиця встигла поділитися романтичним знімком з острова. На фото Сеїт-Бекір обіймає свою кохану.

При цьому Джамала зізналася, що з чоловіком дуже втомилися від тривалого перельоту, але зате вони щасливі, що нарешті опинилися на відпочинку.

Джамала з чоловіком Бекіром на острові Маврикій (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також Джамала повеселила фанатів і пообіцяла, що найближчим часом буде "радувати або дратувати знімками з океану".

"Не знаю, чи гарний я гід, але по можливості буду ділитися з вами всім, що побачу. Сама рада, що вперше опинилася на острові Маврикій", — зазначила Джамала.

Острів Маврикій

До Речі, у своїй instagram-історії українська виконавиця вже встигла опублікувати цілу низку фото і відео з відпочинку.

Щаслива Джамала показала свій номер у готелі, розкішний пляж. Співачка зазначила, що не планує "виходити з режиму" і буде займатися спортом навіть на відпочинку. Крім того, Джамала взяла з собою робочий ноутбук.

Джамала на пляжі Маврикія (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала показала свій казковий пляж (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Навіть під час відпочинку Джамала не планує розслаблятися (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Чоловік Джамали Бекір зіграв у пляжний волейбол (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники Джамала побажали їй виключно гарного відпочинку, зазначивши, що вона цього заслужила.

"Прекрасного відпочинку! Будемо з радістю слідкувати за вашими новинами", — пише ewayana.

"Приємного відпочинку! Любимо вас!" — погоджується dr.danilova_r.

"Маврикій — один з найкращих", — зазначає natachioma.

"Джамала, з Різдвом! По фото видно, що в тобі дуже добрий чоловік, така щира посмішка", — підкреслює natalyamysko.

"Гарного відпочинку і приємних вражень!" — бажає voinovagetman.

"Такі милі на фото! Гарного відпочинку ! До речі, Маврикій — моя мрія .... яка обов'язково здійсниться", — пише ros.tan2409.

До речі, поки що не відзначається, вирушила на відпочинок Джамала з сином або без нього. Проте нещодавно співачка зазначила, що малюк вже відгукується на своє ім'я (Емір Рахман).

Також нагадаємо, що раніше Джамала привітала українців зі святами відомою різдвяною піснею.

Джамала вперше стала мамою (фото: РБК-Україна)